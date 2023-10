Mai più problemi di cavi con l'Hub USB in SCONTO: PREZZO ASSURDO

Un Hub USB è un dispositivo che serve a espandere il numero di porte USB disponibili su un computer o un altro dispositivo elettronico. Questo dispositivo è utile quando hai bisogno di collegare più dispositivi USB di quanti possano essere gestiti dalle porte integrate sul tuo computer o dispositivo. Oggi segnaliamo un'offerta di Amazon che propone un Hub USB ad un prezzo davvero shock: 35% di sconto per un costo finale di 8,23€.

Il prezzo di questo Hub USB è irrisorio con l'offerta di Amazon

L'adattatore Hub USB 3.0 a 4 porte è un dispositivo pratico progettato per espandere le opzioni di connettività USB del tuo laptop o computer. Questo hub offre quattro porte USB aggiuntive, consentendoti di collegare una vasta gamma di dispositivi come tastiere, mouse, lettori di schede, dischi rigidi esterni, stampanti, webcam, ventilatori USB e cavi USB. Una delle caratteristiche principali di questo hub è la sua velocità di trasferimento dati fino a 5Gbps, che è oltre 10 volte più veloce rispetto alla tecnologia USB 2.0.

Questo significa che puoi trasferire dati in modo estremamente rapido, come ad esempio copiare un film HD in pochi secondi. Inoltre, è retrocompatibile con USB 2.0 e 1.1, quindi puoi collegare dispositivi più vecchi senza problemi. La facilità d'uso è un altro punto forte di questo Hub USB. È dotato di un chip integrato ad alte prestazioni che protegge i tuoi dispositivi e i tuoi dati, e non richiede l'installazione di alcun software o driver. È semplicemente plug and play. Il design compatto e leggero lo rende estremamente portatile, perfetto per viaggi di lavoro con il tuo laptop.

L'offerta di Amazon prevede un 35% di sconto sull'Hub USB definitivo per un prezzo finale di soli 8,23€. Approfittane subito!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.