Mai più password dimenticate con LastPass

Il numero crescente di password e account può portarci a disattenzione e all'utilizzo di password facili da indovinare.

Fortunatamente ci sono strumenti come LastPass, che rende più semplice la gestione delle tue credenziali online, e che rinforza anche la tua sicurezza digitale. Puoi provare questo servizio gratuitamente per i primi 30 giorni.

Perché conviene usare LastPass?

Uno dei fattori che giustifica l’utilizzo di LastPass è la sua facilità di utilizzo. Una volta registrata una password avrai immediato e agevole accesso a tutti gli account.

Addio a password complesse e a lunghe memorizzazioni: con LastPass sono a un click di distanza. La sicurezza online è quanto mai essenziale, compresa la sicurezza in fase di autenticazione.

LastPass mette a tua disposizione l'Autenticatore, un sistema di autenticazione a due fattori che rende il processo complesso molto più sicuro.

Hai mai faticato per creare una password? Con l'aiuto del generatore di password integrato, creare password uniche che siano al tempo stesso sicure, è semplice: basta un clic e nessun hacker sarà in grado di indovinarle.

LastPass offre altresì la possibilità di conservare in modo sicuro le tue informazioni personali, come dati di pagamento o note personali, ed è possibile anche condividere l'accesso ai tuoi account in tutta sicurezza.

Puoi avere tutto ciò a un prezzo vantaggioso di soli 2,90 euro al mese. E puoi provare per 30 giorni l'intera esperienza di LastPass Premium e Families.

Non perdere l'occasione per migliorare la tua sicurezza in rete: clicca sul link sottostante e inizia subito la prova gratuita di LastPass.

