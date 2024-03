MAI PIù oggetti persi con i 2 SmartTrack compatibili con iOS e Android IN SCONTO!

Inutile girarci intorno, sicuramente sarà successo anche a te molto spesso di perderti dentro casa (o anche fuori) oggetti importanti come chiavi di casa, telefono, portafoglio e non solo! Risolvi la tua "testa fa le nuvole" con i 2 SmartTrack Link di Eufy che oggi paghi solamente 39,99€ grazie allo sconto del 20% riservato a te da Amazon!

La cosa migliore di questi SmartTrack è la compatibilità con i dispositivi Apple e quindi con la funzione "dov'è" della Mela: basta usare l'app infatti per aggiungere gli SmartTrack Link e localizzare in qualsiasi luogo al mondo i tuoi oggetti più importanti!

Avvisi di smarrimento e funzione "trova" sempre attiva

Sapevi che con questi smart track puoi trovare il telefono anche in modalità silenziosa? Evita di mettere a soqquadro il tuo appartamento per trovare il telefono: basta un doppio tocco per far squillare il telefono, anche in modalità silenziosa. Un vantaggio davvero non indifferente! Inoltre questi dispositivi dispongono di avvisi di smarrimento gratuiti. In questo modo potrai evitare di perdere i tuoi effetti personali anche grazie agli avvisi istantanei di smarrimento, disponibili con l'app e senza costi aggiuntivi.

Se qualcosa viene smarrito, sei sempre connesso tramite il codice QR di Link. Una persona che trova il tuo oggetto può effettuare la scansione e visualizzare solo le informazioni di contatto che condividi.

Non ci sono più scuse: non perdere più nulla grazie agli SmartTrack Link di Eufy a soli 39,99€ grazie al 20% di sconto Amazon messo a disposizione con l'offerta a tempo.

