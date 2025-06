Mai più memoria piena: pCloud, l’archivio cloud che dura per sempre

Foto, video, documenti… il tuo PC sembra urlare “basta!” ogni volta che salvi qualcosa di nuovo? La soluzione è semplice e non prevede sacrifici: pCloud, il servizio cloud che ti regala uno spazio gigantesco dove parcheggiare tutti i tuoi file… per sempre!

Sì, hai letto bene: 10TB di spazio a vita, senza pensieri e senza costi extra. Con il piano Ultra 10TB spendi una volta sola - 1190€ invece di 1890€ - e ti togli di mezzo il problema dello spazio pieno per sempre. Non è magia, è solo pCloud. Ma se 10TB ti sembrano troppi, nessun problema: pCloud ha piani per tutti!

Scegli tu quanto spazio vuoi

Se 10TB ti sembrano troppi (o vuoi semplicemente un piano più snello), puoi sempre optare per:

Premium Plus 2TB : a soli 399€, paghi una volta e sei a posto per sempre;

Premium 500GB: 199€, unica spesa e addio ansia da spazio pieno;

Il bello? Nessuna sorpresa: questi sono prezzi definitivi, senza costi nascosti o spese di attivazione. Una volta acquistato, il tuo spazio è sempre lì, pronto a custodire tutti i tuoi file. E se un giorno cambi idea? Nessun problema! Puoi passare a un piano più grande in qualsiasi momento, senza perdere quello che hai già salvato. Vuoi un esempio? Se parti con 500GB e poi decidi di passare a 2TB, avrai 2.5TB di spazio in totale. Praticamente un armadio digitale che cresce con te! Con pCloud non devi pensare più a nulla: niente abbonamenti, niente rinnovi mensili. Paghi una volta, e hai un archivio digitale a prova di futuro. Un modo semplice e sicuro per liberare spazio sul tuo PC e avere tutto sempre a portata di mano - anche se stai guardando il tramonto su una spiaggia tropicale. Vai sul sito ufficiale di pCloud, scegli il piano che fa per te e… saluta per sempre la memoria piena.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.