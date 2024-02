MAI PIù foto perse: Sandisk Extreme con sistema di RECUPERO file persi a soli 13€!

Appassionato di fotografia, videomaking e di tutto ciò che riguarda la cattura dei momenti più preziosi della vita? Bene, non puoi non avere la SanDisk Scheda SDXC Extreme da 64 GB + RescuePRO Deluxe, oggi a soli 13,99€ su Amazon.

Questa scheda rappresenta un compagno indispensabile per tutti coloro che amano immortalare i momenti più significativi della propria esistenza. Preparateti a liberare lo spazio e a catturare ogni istante con la massima qualità e affidabilità!

Massima capacità e velocità fulminea

Con la SanDisk Scheda SDXC Extreme da 64 GB, non dovrai più preoccuparti di rimanere senza spazio durante una sessione fotografica o durante la registrazione di un video importante. Questa scheda offre una capacità di archiviazione generosa che ti permetterà di scattare e registrare senza limiti, catturando ogni momento senza dover cancellare file per fare spazio ai nuovi. E non è tutto: con una velocità di lettura fino a 170 MB/s, potrai trasferire i tuoi file sul tuo computer in un batter d'occhio, risparmiando prezioso tempo e garantendo un flusso di lavoro efficiente e senza intoppi.

Affidabilità al Top con RescuePRO Deluxe

Uno dei peggiori incubi di chi si occupa di fotografia e videomaking è perdere accidentalmente i propri file preziosi a causa di errori o malfunzionamenti della scheda. Ma con la SanDisk, questo non sarà mai più un problema! RescuePRO Deluxe è un software avanzato di recupero dati che ti permetterà di recuperare file persi o cancellati accidentalmente, garantendoti la massima tranquillità e sicurezza per i tuoi ricordi più preziosi.

Acquista la scheda SanDisk Extreme a sdoli 13,99€ su Amazon grazie al 40% di sconto attivo per un crollo totale del prezzo!

