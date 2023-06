Mai più dati venduti a terze parti: ci pensa Incogni (al 50% di sconto)

Preoccupa la crescente raccolta di informazioni personali online senza il nostro consenso. I data broker sono tra i principali responsabili di questa pratica invasiva, il cui obiettivo è raccogliere e successivamente vendere le nostre informazioni a terze parti per scopi pubblicitari mirati. Come proteggersi? Un utile (e potente) strumento è Incogni: sviluppato da Surfshark, questo tool ti permette di richiedere ai data broker l'eliminazione delle tue informazioni personali, rimuovendole automaticamente da centinaia di database. Incogni è al momento in promozione con uno sconto del 50%.

Ecco come Incogni protegge le tue informazioni

Ma come funziona Incogni? Prima di tutto, è importante comprendere il modus operandi dei data broker. Queste aziende aggregano e analizzano le nostre informazioni online da fonti pubbliche, creando dettagliati profili personalizzati che possono essere venduti a terze parti. Tutto ciò rappresenta un rischio significativo per la nostra privacy, poiché i dati raccolti possono finire nelle mani sbagliate e essere utilizzati per attività illegali, come il furto d'identità.

Ed è qui che entra in gioco Incogni. Questo strumento offre numerosi vantaggi per la tutela della nostra privacy. In particolare, si occupa di automatizzare completamente il processo di rimozione dei dati personali dalla rete. Incogni invia regolarmente richieste ripetute per eliminare le nostre informazioni dai database dei data broker, garantendoci un notevole risparmio di tempo e offrendo un livello di protezione superiore. Inoltre, Incogni è completamente conforme alle leggi sulla privacy dei dati, incluso il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), e collabora costantemente con le agenzie di protezione dei consumatori per garantire la massima tutela delle nostre informazioni.

Sottoscrivere un abbonamento a Incogni è semplicissimo. Basta collegarsi alla pagina ufficiale del servizio, creare un account e specificare le informazioni personali che desideriamo rimuovere dai database dei data broker. E qui viene il bello: non dovremo preoccuparci di gestire personalmente le interazioni, perché Incogni si occuperà di tutto per conto nostro. Grazie alla promozione in corso, puoi risparmiare il 50% sull'abbonamento annuale: il prezzo scende così a soli 6,49 euro al mese, rendendo questa soluzione decisamente conveniente.

