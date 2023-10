Mai più a secco di ricarica con il pacchetto con 2 Power Bank IN OFFERTA

La batteria del tuo smartphone o dei tuoi dispositivi elettronici si scarica sempre più inesorabilmente? E magari non hai mai modo di ricaricarli in modo tradizionale? Per fortuna esistono le power bank a risolvere questo problema, e se ancora non ne hai una.. beh, con l'offertissima di oggi ne avrai ben 2!

Puoi infatti da oggi acquistare in offerta su Amazon il pack di ben 2 Power Bank di Vruc a soli 19,99€, con un DOPPIO SCONTO sul totale, che avrai grazie all'applicazione del coupon di ottobre! Risparmierai la bellezza di 10€ in totale!

Doppia Power Bank, doppia ricarica, doppio risparmio!

Una combo così comoda è difficile da trovare anche tra le migliori offerte! Hai davanti infatti due caricatori portatili da 10000 mAh in un unico pacchetto, che possono mantenere i tuoi dispositivi carichi mentre sei in movimento. Queste Power bank sono poi dotate di protezione IC intelligente integrata, che garantisce che i tuoi dispositivi siano al sicuro durante la ricarica.

Non finisce qui! Perché queste 2 Power Bank di Vruc hanno ciascuna una porta USB-C e due porte USB, permettendoti di caricare fino a tre dispositivi contemporaneamente su ognuna!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.