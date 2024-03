Mai più a corto di ENERGIA con il Power Bank da 100W a MINI PREZZO

Sei spesso fuori casa ed hai paura di ritrovarti con lo smartphone scarico? Abbiamo la soluzione ideale per te! Si tratta del Power Bank INIU da 100W, oggi disponibile su Amazon a soli 56 euro con uno sconto del 5%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Cogli l'occasione al volo per non rimanere mai a corto di energia!

Power Bank INIU da 100W: energia sempre a portata di mano

Il Power Bank INIU, ottimizzato per erogare un'incredibile potenza di 100W, garantisce una ricarica velocissima sia per smartphone che per laptop di punta, consentendoti di rimanere produttivo senza dover essere legato a una presa.

Grazie alla funzionalità bidirezionale, la porta USB-C 100W non solo alimenta efficientemente i tuoi dispositivi, ma ricarica rapidamente anche la stessa power bank, semplificando la tua configurazione di ricarica ed eliminando la necessità di cavi multipli.

È dotato di due porte di uscita USB-C: questo vuol dire che il caricatore copre dai più recenti smartphone e tablet ai laptop e ad altri dispositivi USB-C, quindi è un compagno versatile sia per il lavoro che per il tempo libero. In più, potrai portare le tue sessioni di gioco al livello successivo con la potenza per caricare la tua console da gioco Steam Deck alla massima velocità.

Ti ricordiamo che questo modello è dotato di una batteria dalla capacità enorme di 25.000mAh: ciò ti permette di avere a disposizione molteplici cariche di dispositivi così da poterla sfruttare anche nei lunghi viaggi in aereo.

Oggi il Power Bank INIU da 100W è disponibile su Amazon a soli 56 euro con uno sconto del 5%. Cogli l'occasione al volo per non rimanere mai a corto di energia!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.