Se hai un Mac (notebook o desktop che sia) la periferica che fa per te si chiama Magic Mouse. Quello di prima generazione oggi è acquistabile su eBay ad un prezzo a dir poco clamoroso: solo 49€, spedizione inclusa.

L'oggetto è venduto da levishop280, venditore professionale con il 97,7% di feedback positivo e oltre 2500 recensioni di clienti soddisfatti.

Magic Mouse, la periferica perfetta per il tuo Mac

Il Magic Mouse è una periferica Bluetooth, che funziona a batterie intercambiabili. Sulla "pancia" ha una doppia base d'appoggio che consente al mouse di scivolare alla perfezione sulla scrivania.

La vera chicca però è la superficie Multi-Touch, che ti consente di compiere gesture intuitive come sfogliare le pagine web o scorrere documenti. Ed è proprio per quest'ultima feature che in tanti non riescono a fare a meno del Magic Mouse.

Come anticipato, è alimentato da batterie intercambiabili. È vero, quello di ultima generazione integra una batteria ricaricabile, ma vogliamo parlare del posizionamento della porta Lightning? Una scelta terribile da parte di Apple, ecco perché alcuni preferiscono questo modello di Magic Mouse.

Il dispositivo è compatibile con tutti i Mac che eseguono OS X 10.11 o versioni successive (tra cui Ventura) e con gli iPad con almeno iPadOS 13.4 come sistema operativo. A tal proposito, ti ricordo che - dopo un sostanzioso rinvio a causa di bug emersi durante la fase di test - la versione 16.1 con Stage Manager è disponibile al download.

A titolo informativo, ti dico che il venditore propone una promozione che - a seconda dei casi - potrebbe rivelarsi interessante. Il Magic Mouse ti costa 44,10€ se acquisti due unità, e addirittura solo 41,65€ se invece ne acquisti tre. Potresti proporre l'acquisto ad amici e/o parenti, o a qualche collega d'ufficio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.