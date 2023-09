Made On YouTube: annunciati nuovi strumenti AI per i creator

L’intelligenza artificiale generativa sbarca su YouTube. Nel corso della conferenza annuale Made On YouTube, tenutasi a New York il 21 settembre, la piattaforma ha annunciato alcuni strumenti dedicati ai creator, disponibili a partire dalla fine dell’anno. Si tratta di una suite di prodotto e funzionalità che permetteranno agli utenti di esprimere al meglio e in modo semplice la propria creatività. Tra i tool più curiosi vi è Dream Screen. Si tratta di una funzionalità sperimentale capace di generare foto e video a partire da semplici istruzioni di testo. I creator potranno poi utilizzare le immagini (o i video) come sfondo dei loro Shorts, ovvero i video brevi di YouTube. Questa funzionalità in futuro dovrebbe poi essere implementata anche nei video standard.

Made On YouTube: le altre AI novità in arrivo

Oltre agli Shorts, l’intelligenza artificiale generativa sarà implementata anche in YouTube Studio. Questa tecnologia aiuterà i creator a sviluppare nuove idee per i propri video. La piattaforma invierà suggerimenti personalizzati per ogni canale, basandosi anche sugli argomenti e video di tendenza. L’intelligenza artificiale migliorerà anche la ricerca in Creator Music. Inserendo una breve descrizione del video, gli utenti potranno trovare in pochi secondi la colonna sonora che più si adatta al proprio contenuto. L’altra funzionalità AI in arrivo su YouTube è Aloud. Si tratta di uno strumento che permette il doppiaggio automatico in altre lingue. In questo modo i creator saranno in grado di raggiungere un pubblico più ampio, che va al di là dei confini nazionali. Tutte queste novità dovrebbero essere attive a partire dal prossimo anno.

Ultima novità annunciata durante Made On YouTube è l’app mobile YouTube Create. Quest’applicazione gratuita offre diversi strumenti di editing video (ritaglio, aggiunta di sottotitoli, voiceover, filtri, transizioni e musica royalty-free) per permettere ai creator di realizzare, modificare e condividere video YouTube professionali direttamente dal proprio smartphone. L’app per Android è disponibile in versione beta, ma soltanto in 8 paesi (Francia, Stati Uniti, Gran Bretagna, Germania, Indonesia, India, Corea del Sud e Singapore). Il prossimo anno dovrebbe essere rilasciata a livello globale, anche per dispositivi iOS.