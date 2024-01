Macchina per il Caffè Nespresso al 31% di sconto: MEGA AFFARE Amazon

La macchina per caffè Nespresso Inissia offre un'esperienza eccellente, sfruttando il riconosciuto sistema a capsule Nespresso e una pompa ad alta pressione da 19 bar per garantire un risultato ottimale. Con 2 lunghezze in tazza programmabili, puoi personalizzare il tuo caffè scegliendo tra Espresso e Lungo, adattandolo alle tue preferenze di gusto.

Dotata di un serbatoio dell'acqua removibile da 0,7 litri, la macchina offre praticità nella gestione dell'acqua, facilitando il processo di preparazione. Per arricchire l'esperienza, la selezione comprende 100 capsule Nespresso, tra cui 20 capsule di Arpeggio, Roma, Livanto e Ristretto, insieme a 10 capsule di Venezia e Napoli.

Questa Selezione Ispirazione Italiana rappresenta un viaggio attraverso le note aromatiche del caffè italiano, mescolando tostature chiare e scure con varie intensità, da 6 a 13 su 13. La sostenibilità è al centro dell'impegno di Nespresso, riconosciuta come B Corporation certificata. Conformemente agli standard più elevati di performance sociale e ambientale, Nespresso si posiziona come parte integrante di un movimento globale che utilizza il business come forza positiva.

Questa macchina per caffè Nespresso, dunque, offre un mix di prestazioni di alta qualità, versatilità nella scelta del caffè e un impegno per la sostenibilità, posizionandosi come una scelta raffinata per gli amanti del caffè che cercano un'esperienza di preparazione del caffè premium a casa.

Oggi, su Amazon, è presente uno sconto maxi del 31% sulla macchina per il caffè Nespresso venduta alla cifra finale di 99,90€.