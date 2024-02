Macchina Nespresso Inissia a PREZZO STRACCIATO (con 40€ di caffè IN OMAGGIO!)

Comincia le tue giornate con un espresso intenso e cremoso come quello del bar con la Macchina da caffè Nespresso Inissia! Oggi puoi portarla a casa a soli 87 euro grazie ad uno sconto bomba del 12% lanciato da Amazon.

La spedizione è gratuita, con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, nella promozione è incluso un buono di 40 euro di caffè Nespresso in omaggio. L'occasione è davvero speciale ma approfittane subito: l'offerta è a tempo e sta per scadere!

Macchina da caffè Nespresso Inissia: espresso come al bar direttamente a casa

La Macchina da caffè Nespresso Inissia garantisce un caffè da barista professionista da gustare ogni volta che vuoi direttamente a casa.

Il dispositivo sfrutta il sistema Nespresso Original Line, ovvero un sistema di estrazione unico al mondo che si abbina esclusivamente alle capsule Nespresso e che garantisce la supremazia in tutti i parametri che sono inscindibili per la preparazione di un espresso perfetto.

Il serbatoio dell’acqua removibile è da 0,7 litri e la pompa ad alta pressione (19 bar) offre risultati impeccabili in tazza, emettendo la giusta quantità di pressione e flusso d'acqua in base al tipo di bevanda selezionata.

Potrai scegliere tra 2 lunghezze in tazza programmabili in base alla quantità di caffè che preferisci: Espresso e Lungo. Grazie alla funzionalità Flow Stop puoi impostare facilmente la lunghezza del caffè preferito e automaticamente la macchina preparerà il caffè al livello desiderato. Inoltre, grazie al miglioramento del sistema di riscaldamento Thermoblock, il dispositivo è pronto per preparare il caffè in soli 25 secondi.

Oggi la Macchina da caffè Nespresso Inissia è disponibile a soli 87 euro grazie ad uno sconto bomba del 12% lanciato da Amazon. In più, nella promozione è incluso un buono di 40 euro di caffè Nespresso in omaggio. Approfittane subito!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.