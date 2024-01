Abbiamo selezionato per te un prodotto che ti cambierà la vita. Finalmente puoi goderti colazioni come al bar con la macchina da caffè Polti che adesso trovi ad un prezzo scontato su Amazon! Profumati caffè e cremosi cappuccini per tutta la famiglia per un risveglio da favola direttamente a casa tua.

Inoltre, grazie al servizio Cofidis, puoi decidere di dilazionare la spesa e pagare la tua nuova macchina da caffè in piccole e comode rate mensili a tasso zero! In questo modo da subito prepari le tue bevande preferiti ma affronti la spesa con tutta calma e serenità.

Macchina da caffè Polti: caffè e cappuccini come al bar ma direttamente a casa tua!

Scegli il caffè che più preferisci grazie al controllo elettronico della quantità di caffè erogata, l'erogazione del caffè programmabile per ottenere un caffè espresso lungo o corto.

Temperatura regolabile: è possibile personalizzare la temperatura del caffè su tre differenti livelli. Questa macchina dispone dell'espulsione automatica delle cialde E.S.E., ovvero la cialda viene inserita nel vano superiore ed espulsa automaticamente all'interno dell'apposito cassetto di raccolta; in questo modo le mani non vengono a contatto con la cialda usata.

Presenta anche la funzione di auto spegnimento, la macchina si spegne in automatico dopo 25 minuti di inutilizzo, consentendo un risparmio energetico. Il serbatoio dell'acqua è estraibile e ha una capacità d 0,85 litri, questo è facile da ricaricare con acqua di rubinetto.

Vuoi assaporare un caffè mai bevuto prima? Utilizza Polti Coffea con SOLO Caffè monorigine e scopri gusti unici provenienti dalle migliori regioni del mondo, 100% arabica o 100% robusta.

Prendila ora su Amazon ad un prezzo scontato che puoi pagare anche a rate!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.