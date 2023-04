Colazione come al bar con il vero espresso italiano? Ora puoi avere tutto questo direttamente a casa tua con la macchina per caffè Lavazza A Modo Mio Jolie che puoi acquistare ad un prezzo scontato su Amazon. In più insieme alla macchina arriverà una scorta di 64 capsule Crema a Gusto inclusa nel prezzo.

Al prezzo di soli 114,90 euro arriva a casa tua la fantastica macchina per caffè Lavazza A Modo Mio corredata di ben 64 capsule nella formulazione Crema e Gusto, la migliore in assoluto. Inoltre Amazon ti da la possibilità di dilazionare il pagamento, quindi iniziare sin da subito a bere dell'ottimo caffè ma pagando la macchina in piccole rate mensili.

Con la macchina Lavazza A Modo Mio Jolie ti godi il vero espresso italiano ad un piccolo prezzo!

La macchina da caffè Jolie, firmata Lavazza, è caratterizzata da un design davvero unico: forme eleganti, linee morbide e grande attenzione ai dettagli. Un design tutto italiano che si adatta perfettamente a ogni stile, dando un tocco di vivacità all'arredamento e un piacere intenso e profondo al palato. Inoltre è piccola e compatta. Puoi scegliere anche tra diverse colorazioni per meglio adattarla al tuo stile.

La macchina espresso Jolie è compatibile con le capsule Lavazza A Modo Mio. Ha una capacità massima di 4/5 capsule di caffè. Grazie al poggia tazza rimovibile con due diverse altezze, Jolie permette di scegliere tra la bontà di un espresso classico o quella di un caffè lungo, mentre il serbatoio trasparente ha una capacità di 0,6 litri. Con questo pulsante è possibile produrre solo la quantità di caffè desiderata e controllare quando il cassetto delle capsule usate deve essere svuotato.

Goditi una preparazione molto rapida e silenziosa. Richiede infatti soli 35 secondi per l'erogazione del caffè. Inoltre questa macchina da caffè include una funzione di spegnimento automatico. Dopo 9 minuti dal suo utilizzo si spegne e in questo modo risparmi energia e anche sei anche sicuro che se sei uscito di fretta di casa è tutto in sicurezza.

Puoi gustare il vero espresso italiano direttamente a casa tua. Cosa aspetti? Acquista adesso su Amazon la macchina da caffè Lavazza A Modo Mio e riceverai in omaggio una scorta di 64 capsule.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.