MacBook Pro 2022 Apple: su Amazon OFFERTA UNICA e più di 200,00 Euro risparmiati

Avere un computer portatile sempre con sé nell'epoca moderna è praticamente una regola: per lavoro, per studio, per viaggi in famiglia, per controllare le email, e perché no, anche per svagarsi un pochino quando serve. Molto spesso però a frenarci è l'elevato prezzo dei macchinari in questione, che potrebbe provarci di tale comodità. Quando però il marchio è Apple, sempre più persone non badano a spese, tanto è elevata la qualità del prodotto che il pubblico si metterà tra le mani, come nel caso del MacBook Pro del 2022.

Da oggi c'è per queste persone un'occasione incredibile, con il MacBook Pro Apple del 2022 ora in offerta su Amazon a soli 1412,99€, che equivale ad avere uno sconto di ben 217,00€ sul prezzo originale!

Apple MacBook Pro 2022: la qualità senza compromessi

Questo gioiellino di Apple ha uno schermo da 13,3 pollici, uno spazio su disco rigido da 256GB, e vanta ben 8GB di RAM. Come di consueto per i prodotti del marchio della mela, il sistema operativo che fa funzionare il tutto è Mac OS, con l'apparecchio che può vantare un coprocessore grafico octa-core.

Inoltre la GPU del MacBook Pro di Apple è 10-core, con 24GB di memoria unificata, il tutto che va a garantire una velocità incredibile anche con più processi in atto. Dispone inoltre di una Videocamera HD e di microfoni di livello professionale, oltre a due porte Thunderbolt per la ricarica di dispositivi ad alta velocità, e una batteria che può durare in scioltezza fino a 20 ore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.