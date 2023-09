MacBook Air: SCONTO PAZZESCO su Amazon

Apple è un'azienda che non ha bisogno di presentazioni, entrare a far parte del mondo Apple equivale ad essere avvolti in una vera e propria sfera di comfort, affidabilità, sicurezza e accessibilità. I suoi device rappresentano sempre l'eccellenza, ogni qual volta che vengono messi sul mercato. Dopo l'annuncio dei nuovi iPhone 15 negli scorsi giorni, molti sono i prodotti Apple ad essere andati in sconto e oggi vi segnaliamo un'incredibile offerta proposta da Amazon: uno sconto del 27% su MacBook Air 2020, con un risparmio totale di addirittura 330€ per un prezzo finale di 899,00€.

Lo sconto di Amazon sul MacBook Air è da capogiro!

MacBook Air 2020 è, ovviamente, un assoluto top di gamma e presenta delle caratteristiche straordinarie, a partire dalla batteria che dura tutto il giorno: fai ancora di più grazie a un’autonomia incredibile, fino a 18 ore. Più potenza, è pronto ad affrontare anche le sfide più impegnative, come il montaggio video professionale e i giochi più adrenalinici. Il chip Apple M1 con CPU 8-core offre prestazioni fino a 3,5 volte più veloci rispetto alla generazione precedente, consumando meno energia.

8GB di memoria unificata rendono l’intero sistema più fluido e reattivo. Display spettacolare, sul display Retina da 13,3 pollici, le immagini hanno un livello di dettaglio incredibile, il testo è nitido e definito, e i colori sono più brillanti. Se hai già un iPhone, su MacBook Air ti sentirai a casa fin dal primo istante. E funziona in perfetta sintonia con i tuoi dispositivi Apple. Qualche esempio? Puoi rispondere a messaggi e chiamate direttamente dal Mac. Insomma un prodotto davvero eccellente e, per questo motivo, l'offerta di Amazon, con il risparmio previsto, risulta essere ancora più allettante.

Ribadiamo, dunque, l'offerta: Amazon propone un 27% di sconto sul MacBook Air 2020 per ottenere un risparmio di 330€, per un prezzo finale di 899,00€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.