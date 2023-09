Questa è proprio una giornata di follie su Amazon e non te la puoi assolutamente far scappare. Solo per oggi e solo su Amazon puoi acquistare il fantastico pc portatile MacBook Air 2020 della Apple e pagarlo ben 330 euro in meno rispetto al suo attuale costo di mercato. E in più puoi anche dilazionare il pagamento in piccole e comode rate mensili a tasso zero.

MacBook Air adesso su Amazon hai la possibilità di risparmiare 330 euro!

Tutti i dispositivi Apple sono dotati di caratteristiche impareggiabili rispetto a prodotti di altre marche. Vediamo del dettaglio quello che arriva a casa tua ad un prezzo davvero speciale.

Una batteria che dura tutto il giorno , fai ancora di più grazie a un’autonomia incredibile. Avrai a tua disposizione fino a 18 ore di autonomia .

È pronto ad affrontare anche le sfide più impegnative, come il montaggio video professionale e i giochi più adrenalinici. Il chip Apple M1 con CPU 8-core offre prestazioni fino a 3,5 volte più veloci rispetto alla generazione precedente, consumando meno energia.

Memoria ultraveloce con 8GB di memoria unificata che rendono l’intero sistema più fluido e reattivo. Va come il vento anche quando navighi con tanti pannelli nel browser o apri pesanti file di grafica.

Sul display Retina da 13,3 pollici le immagini hanno un livello di dettaglio incredibile, il testo è nitido e definito, e i colori sono più brillanti.

È intuitivo, facile da configurare, straordinariamente potente e subito pronto a tutto, con app che puoi usare fin dal primo momento. Il Mac è progettato per farti lavorare, giocare e creare come mai prima d’ora.

Il Mac funziona con tutte le app che hai già , come Adobe Creative Cloud, Microsoft 365 e Google Drive. In più puoi usare le tue app per iPhone e iPad direttamente su macOS. Metti insieme tutto questo e avrai accesso al catalogo di app per Mac più completo che si sia mai visto. A tua disposizione sull’App Store.

Se hai già un iPhone, su MacBook Air ti sentirai a casa fin dal primo istante. E funziona in perfetta sintonia con i tuoi dispositivi Apple. Qualche esempio? Puoi rispondere a messaggi e chiamate direttamente dal Mac, o usare l’iPad come secondo display e avere più spazio per lavorare.

Anche quando è sottoposto a intensi carichi di lavoro, MacBook Air non si riscalda e resta perfettamente silenzioso .

Con l’acquisto di un Mac hai fino a 90 giorni di supporto tecnico gratuito e una garanzia limitata di un anno. Scegli AppleCare+ per estendere la copertura e risparmiare problemi e denaro in caso di danni accidentali.

MacBook Air ha un guscio in alluminio 100% riciclato e consuma meno energia, riducendo l’impatto ambientale.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.