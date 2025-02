MacBook Air M4: nuovo modello potrebbe arrivare a marzo

L'incursione di Apple nel 2025 è iniziata con il lancio dell'iPhone 16e, che è pronto a essere un solido successore del modello del 2022. Tuttavia, Apple ha altri prodotti in cantiere per il primo trimestre dell'anno. Uno dei prodotti Apple più attesi è il MacBook Air M4, che sta facendo notizia da un po' di tempo ormai. Come riportato da Mark Gurman nella newsletter Power On di Bloomberg, Apple si sta preparando a svelare il MacBook Air da 13 e da 15 pollici con chip M4 già a marzo.

L'azienda starebbe preparando i suoi team di marketing, vendite e vendita al dettaglio per il lancio del prodotto. Apple sta lanciando alcuni segnali che preannunciano l’arrivo del nuovo MacBook Air M4. Ad esempio, le scorte dei modelli più vecchi di MacBook Air stanno diminuendo negli Apple Store. Come rivelato da Gurman: "Mi è stato detto che l'azienda si sta ora preparando per un lancio a marzo e ha iniziato a preparare i suoi team di marketing, vendite e vendita al dettaglio per il debutto. Anche i modelli attuali stanno vedendo l'inventario ridotto nei negozi, un altro segno che il lancio si sta avvicinando".

MacBook Air M4: device già presente du Geekbench

Il chip Apple M4 alimenta alcuni dei prodotti più venduti dell'azienda, tra cui il nuovo Mac mini, iPad Pro, iMac e MacBook Pro. Per quanto riguarda il MacBook Air M4, il dispositivo è già apparso su Geekbench con 24 GB di RAM unificata e una frequenza di base di 4,41 GHz. Geekbench Metal, che valuta le prestazioni della GPU, ha assegnato un punteggio di 54.806 al MacBook Air con processore M4. Per fare un paragone, il MacBook Air con chip M3 potrebbe ottenere un punteggio di 41.045 nello stesso test. Le prestazioni del MacBook Air M4 in Geekbench Metal sono solo del 5% inferiori rispetto al MacBook Pro M4, che vanta un punteggio di 57.603. Considerando la disparità di prezzo tra i due modelli, il MacBook Air con processore M4 ha fatto un lavoro impressionante sul lato GPU. Apple non ha ancora confermato il lancio del nuovo laptop, ma se le previsioni di Gurman sono corrette, bisogna aspettarsi un annuncio a breve.