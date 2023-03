MacBook Air M2 SCONTATO di oltre 300€ su Amazon!

Il MacBook Air M2 è uno di quei notebook che è impossibile non notare. E non solo per il design che rispecchia totalmente la più recente filosofia di Apple. Le prestazioni infatti sono di un altro livello, proprio grazie al chip M2 realizzato dal colosso di Cupertino.

La splendida notizia di oggi - che giunge a pochi giorni dalla fine delle Offerte di Primavera - è che puoi fare tuo il laptop a 1.224,99€. Quindi sì, puoi risparmiare oltre 300€, e puoi pagare anche a rate senza interessi (5 rate da 245€ al mese).

MacBook Air M2 da favola oggi su Amazon: il risparmio è di oltre 300€

Riprogettato attorno al nuovo chip M2, l'ultimo MacBook Air è incredibilmente sottile (1,13 cm): il suo robusto guscio in alluminio riciclato racchiude performance ed efficienza di un livello superiore. E poi è anche super leggero, solo 1,24 kg.

Il display Liquid Retina da 13,6 pollici è il più grande e luminoso mai visto su un MacBook Air: il testo è ultradefinito, e foto e film sono più vividi e brillanti, con un contrasto elevato e dettagli nitidissimi. Grazie alla videocamera FaceTime HD a 1080p e ai tre microfoni in array le tue videochiamate saranno sempre di ottima qualità. E il sistema audio a quattro altoparlanti con audio spaziale ti dà un suono pieno e avvolgente.

E che dire dell'M2. La CPU 8-core ha la potenza per fare tutto ciò che vuoi alla massima velocità, mentre la GPU a 8-core permette di creare immagini e animazioni sbalorditive. Il Media Engine ad alte prestazioni gestisce più stream di video ProRes 4K e 8K in contemporanea, e la batteria dura fino a 18 ore. E in questo affiatato team di lavoro si inseriscono alla perfezione 8GB di memoria unificata e 256GB di archiviazione SSD.

Comoda e silenziosa, ora la Magic Keyboard ha una fila di tasti funzione di dimensioni standard per accedere ai controlli e alle scorciatoie che usi più spesso. Il Touch ID ti permette di sbloccare il Mac, inserire password e pagare i tuoi acquisti in sicurezza con un solo tocco. E il trackpad Force Touch più grande è perfetto per lavorare con precisione.

Il connettore MagSafe magnetico si aggancia in un attimo ma si sgancia all’istante se inciampi nel cavo, così non c'è alcun rischio di vedere il MacBook cascare. Ci sono due porte Thunderbolt per collegare e ricaricare rapidamente dispositivi ad alta velocità, o per usare un monitor fino a 6K. E il comodo jack per cuffie funziona anche con i modelli ad alta impedenza.

