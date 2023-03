Sei alla ricerca di un nuovo notebook ma non sai su quale macchina investire? Provo a darti un suggerimento. Anzi, un OTTIMO suggerimento. Sì perché con lo sconto Amazon del 27% puoi acquista il MacBook Air con chip M1 8/256GB a soli 899€ anziché 1.229€. La spedizione è gratuita, e puoi pagare anche a rate senza interessi o costi nascosti utilizzando l'apposita modalità di Amazon: 12 rate da 74,92€ al mese.

MacBook Air M1 a 899€?! È tutto vero!

Non sarà dell'ultima generazione, ma questo - in casa Apple - non è mai un problema. Il MacBook Air con chip M1 è un notebook ultraportatile, potente e veloce. È dotato di un display Retina IPS da 13,3" (2560x1600 pixel), che garantisce immagini super dettagliate, testo nitido e definito e colori ancora più brillanti. Una volta acceso, noterai la totale assenza di rumori in sottofondo. Come è possibile? Beh, il MacBook Air M1 è privo di ventole, ed è quindi perfettamente silenzioso.

Il top player - volendo prendere in prestito una terminologia soprattutto calcistica - è il già citato chip M1, realizzato da Apple in quel di Cupertino. È stato creato apposta per il Mac e integra una CPU 8-core, una GPU 7-core, un Neural Engine 16-core, I/O e tanto altro su un unico, minuscolo circuito (parliamo di 16 miliardi di transistor).

È pronto ad affrontare anche le sfide più impegnative, come il montaggio video professionale e i giochi più adrenalinici. Il chip Apple M1 con CPU 8-core offre prestazioni fino a 3,5 volte più veloci rispetto alla generazione precedente, consumando meno energia.

Ma non è tutto:

Batteria: fino a 15 ore di navigazione web in wireless; fino a 18 ore di riproduzione film sull'app Apple TV

Due porte Thunderbolt/USB 4 per ricaricare il notebook, collegare accessori e altro ancora

Jack cuffie da 3,5 mm

Magic Keyboard con 79 tasti, compresi 12 tasti funzione

Sensore di luce ambientale

Trackpad Force Touch

Sensore Touch ID

Wi-Fi 6 802.11ax

Bluetooth 5.0

Videocamera FaceTime HD a 720p

Altoparlanti stereo con riproduzione Dolby Atmos supportata

Peso: solo 1,29 kg

Se stai leggendo questo articolo è perché, probabilmente, sei interessato all'acquisto dell'Air M1. E allora voglio darti un consiglio: concludi l'acquisto ora, perché il prezzo potrebbe aumentare nel giro di pochissimo tempo. A 899€, il MacBook Air M1 è un best buy assoluto.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.