MacBook Air 2025 con M4 disponibili su Amazon: preorder APERTI al miglior prezzo

Dopo gli iPad Air, su Amazon debuttano anche i nuovi MacBook Air con chipset M4: i laptop leggeri e potenti della mela morsicata, progettati per Apple Intelligence, sono disponibili in tutti i modelli previsti con prenotazione al prezzo minimo garantito e consegna al D1 del 12 marzo 2025 se fai in tempo.

MacBook Air con M4: i modelli in preordine su Amazon

Questo l'elenco completo dei modelli di MacBook Air da 13 e 15 pollici con chipset M4 che puoi prenotare su Amazon:

MacBook Air 13 pollici con M4 (2025)

MacBook Air 15 pollici con M4 (2025)

Tutti i MacBook Air 2025 qui segnalati sono disponibili con prenotazione al prezzo minimo garantito e possibilità di attivare il pagamento a rate al checkout.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.