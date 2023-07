Mac Mini M2 8+512 GB in offerta a 799 euro su Amazon

Mac Mini M2 è il nuovo dispositivo di Apple che subentra al precedente Mac Mini con a bordo il processore M1. Rispetto al predecessore a livello estetico non cambia nulla, cambia invece la scheda tecnica, anche in maniera sostanziale, a partire dal nuovo Apple M2.

Il nuovo Mac Mini si rivolge ai creator e a tutti coloro che sono alla ricerca di un upgrade significativo rispetto alla loro postazione con Mini PC Windows. Oggi su Amazon il modello 8+512 GB è in offerta a 799,99 euro, grazie allo sconto del 17% sul prezzo consigliato di 959 euro.

Mac Mini M2 in sconto di 160 euro su Amazon

Le prestazioni di Mac Mini M2 fanno sì che il nuovo dispositivo di Apple sia in grado di soddisfare le esigenze di tutti: da chi ancora frequenta la scuola ai genitori che lo usano in ufficio. È un'ottima macchina anche per i liberi professionisti, che spesso e volentieri hanno bisogno di qualcosa di più rispetto alle performance dei Mini PC con a bordo il sistema operativo Windows.

Il cambio è ancora più interessante per chi vuole arricchire il suo ecosistema Apple, soprattutto se si hanno iPhone, iPad e Mac. Merito di iOS 16 e MacOS Ventura: i due sistemi operativi ora sono in grado di interagire insieme, così da creare un'esperienza utente impensabile soltanto fino a poco tempo prima.

Aggiungi al carrello il Mac Mini M2 a 799,99 euro, in sconto del 17% sul prezzo consigliato. L'articolo è venduto e spedito da Amazon, gratis per tutti i clienti Prime.

