Mac Mini M2 8/256 GB torna vicino al MINIMO STORICO (anche in 5 rate)

Il Mac Mini con M2 presentato da Apple nel 2023, nella configurazione da 8 GB di RAM e SSD da 256 GB, è in offerta a 579 euro su Amazon, grazie al 21% di sconto sul prezzo consigliato di 729 euro, con la possibilità di pagare in 5 rate a interessi zero da 115 euro al mese. Si tratta di un'ottima promo, dato che è possibile acquistare l'ottimo mini computer desktop di Apple a quasi il minimo storico.

Potenza da vendere con il nuovo chip M2, una serie completa di porte e un'eleganza estrema: sono questi i principali punti di forza di Apple Mac Mini M2, il mini computer adatto a qualunque situazione e sempre pronto a offre il massimo delle prestazioni.

Mac Mini M2 in sconto del 21% su Amazon

Il nuovo Mac Mini del 2023 vanta la generazione rinnovata dei processori Apple. M2 offre la possibilità di gestire qualsiasi tipo di attività web in pochi secondi, dai giochi più pesanti alle presentazioni più elaborate.

La velocità del nuovo chip M2 si sposa alla perfezione con le principali app in uso. Da Adobe Creative Cloud a Microsoft 365, passando per Zoom, sono innumerevoli le applicazioni compatibili con il nuovo Mini.

Infine, da segnalare le due porte Thunderbolt 4, una porta HDMI, il jack per le cuffie, la porta Gigabit Ethernet, le due porte USB-A e il supporto al Wi-Fi 6E. Lato connettività, dunque, il dispositivo di Apple è in grado di collegarsi a tutto.

Apple Mac Mini con chip M2 del 2023 è in offerta a soli 579 euro su amazon.it. L'articolo è venduto e spedito da Amazon, questo significa quindi che gli utenti Prime lo possono ricevere gratuitamente al loro domicilio senza pagare le spese di spedizione.

