Mac mini M1 in offerta su Amazon in 5 rate da 119,80 euro al mese

Mac mini è ad oggi la migliore soluzione per gli utenti che vogliono espandere il loro ecosistema Apple acquistando un mini PC in grado di fare tutto. Per prestazioni, silenziosità e rapporto qualità-prezzo, il Mac mini con processore M1 è di gran lunga più vantaggioso rispetto al nuovo Mac mini con a bordo Apple M2.

Dal punto di vista del design Mac Mini M1 si caratterizza per una struttura solida in metallo, fredda, che non lascia spazio ad alcuna immaginazione. Ed è un bene.

Al di là del design compatto, il vero fiore all'occhiello del mini PC di Apple risiede nell'esperienza d'uso. Le prestazioni offerte dal processore M1 sono di gran lunga superiori rispetto a quelle garantite dai classici mini PC con a bordo Windows Celeron o Pentium. Non a caso, per ritrovare prestazioni simili in multi-core occorre scomodare gli i7 di undicesima generazione della serie H. Lo stesso discorso vale anche per la scheda grafica.

E se è vero che la nuova generazione di Mac mini offre prestazioni ancora superiori, è altrettanto vero che con Mac mini M1 puoi fare qualsiasi tipo di operazione: dal montaggio dei video 4K al fotoritocco, dalla programmazione al video encoding, il mini PC di Apple è in grado di cavarsela in qualunque situazione.

