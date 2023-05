Nonostante sia in giro ormai da mesi la nuova generazione, il Mac Mini del 2020 - quindi con chip M1 - resta uno dei computer desktop di riferimento. Il suo valore aumenta a dismisura poi quando è possibile risparmiare un buon 15% e, di conseguenza, completare l'acquisto a soli 569,99€. L'affare è su Amazon e riguarda la configurazione con 8GB di RAM e 256GB di archiviazione su SSD. Ti ricordo che puoi pagare anche a rate senza interessi: 5 rate da 114€ al mese.

Il Mac Mini M1 è sempre un'ottimo scelta

Il design del Mac Mini è lo stesso ormai da qualche anno, non che sia una nota negativa. Del resto, "squadra che vince non si cambia". Sì perché ti sto parlando di un prodotto che testimonia l'indiscutibile qualità dei prodotti a marchio Apple. Il Mac Mini è un esempio perfetto di ingegnerizzazione ad altissimi livelli: una macchina così piccola, ma allo stesso tempo così potente.

La scocca in alluminio ha linee morbide sui quattro lati. A spiccare, sulla parte alta, è solo l'iconico logo di Apple. Per questo motivo, anche se lo tieni in bella vista sulla scrivania, il successo visivo è assicurato.

Ma il Mac Mini M1 non è solo design. Il cuore pulsante è il chip Apple Silicon M1 con CPU 8-core e GPU 8-core. Il Neural Engine invece? Ben 16-core. La potenza è clamorosa e non presta mai il fianco a scivoloni, anche perché il sistema di raffreddamento integrato è una garanzia.

Perché dovresti acquistarlo? La lista dei motivi è abbastanza lunga, quindi meglio semplificare. Il Mac Mini lo puoi usare tanto per le attività quotidiane di base quanto per le operazioni più complesse e "pesanti". Anche la programmazione. E poi non dimenticare l'affidabilità di macOS, un sistema operativo che migliora aggiornamento dopo aggiornamento.

