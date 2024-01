Mac mini con chip M2 e 8/256GB a PREZZO SHOCK (-130€)

Se vuoi il meglio del meglio senza spendere troppo oggi è il tuo giorno fortunato. A un prezzo davvero molto più basso puoi avere questo Mac mini in offerta su Amazon. Adesso lo puoi aggiungere al tuo carrello a soli 599 euro, invece che 729 euro.

Siamo di fronte a un computer dalle prestazioni spettacolari con cui potrai farci di tutto e oggi, grazie allo sconto del 18% risparmi ben 130 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 119,80 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Mac mini: l'eccellenza senza rivali a prezzo WOW

Senza troppi giri di parole possiamo affermare con certezza che siamo di fronte e un mini computer favoloso. Il chip M2 riesce a gestire con efficienza il carico di lavoro e supporta un processore Octa-Core con una scheda grafica a 10 Core. Possiede 2 porte Thunderbolt 4, 2 porte USB-A, un ingresso HDMI e le connessioni Wi-Fi e Bluetooth 5.3.

È dotato di un SSD da 256 GB per archiviare quello che cuoi e puoi installarne anche uno da 2 TB. La RAM da 8 GB velocizza ogni tipo di programma permettendoti di lavorare e giocare al meglio. E poi il suo design compatto e portatile è perfetto per poterlo avere sia in spazi stretti che per portartelo dietro ovunque tu voglia.

Un vero affare da prendere al volo. Quindi prima che sia tardi e tutto finisca vai su Amazon e acquista il tuo Mac mini a soli 599 euro, invece che 729 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

