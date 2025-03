Lycamobile sfida tutti: 5G, 150GB e due mesi in omaggio a 5,99€

Lycamobile propone una delle promozioni mobile più vantaggiose del momento per chi desidera cambiare operatore: 150 GB di traffico dati, chiamate e SMS illimitati a soli 5,99€ al mese. Il tutto con due mesi di rinnovo gratuito, riservati ai nuovi utenti che effettuano la portabilità del numero da un altro gestore.

La tariffa è pensata per chi utilizza molto Internet da mobile e vuole una connessione veloce, senza rinunciare alla convenienza. La promozione è attivabile esclusivamente online sul sito ufficiale dell'operatore e valida per un periodo limitato.

Cosa include il piano l'offerta di Lycamobile

Una volta completata la portabilità, l’offerta si attiva automaticamente e include 150 Giga in 5G, minuti e SMS illimitati verso tutti e 8 GB utilizzabili in roaming nei Paesi dell’Unione Europea. Non mancano la compatibilità con la rete 5G, disponibile nelle aree coperte, e il supporto VoLTE per chiamate cristalline su rete 4G.

Il primo rinnovo costa 5,99€, ma i due successivi sono completamente gratuiti. In seguito, il piano si rinnova automaticamente ogni 30 giorni, a patto di avere credito sufficiente. In caso contrario, c’è tempo fino a 90 giorni per effettuare una ricarica e mantenere attiva l’offerta.

Confrontata con offerte simili, questa proposta di Lycamobile garantisce un risparmio significativo: basti pensare che per 150 GB diversi altri operatori richiedono oltre il doppio del prezzo mensile. Inoltre, non ci sono costi nascosti né vincoli.

Per approfittare dell’offerta basta visitare il sito ufficiale di Lycamobile, completare la richiesta e iniziare subito a risparmiare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.