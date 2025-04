Lyca Mobile: piani flessibili, 5G incluso e chiamate internazionali

Nel panorama dei servizi di telefonia mobile, Lyca Mobile si posiziona come un operatore alternativo che punta su semplicità, convenienza e un’offerta internazionale rivolta a chi cerca flessibilità e risparmio. Attivo in Italia come operatore virtuale su rete Vodafone, Lyca Mobile propone tariffe solo SIM, piani prepagati e servizi orientati a un pubblico che viaggia o mantiene contatti frequenti all’estero.

Offerta 5G Portin 599: 150 GB a meno di 6 euro

Tra le promozioni attualmente attive, spicca l’offerta 5G Portin 599, riservata ai nuovi clienti che effettuano la portabilità del numero. Il piano prevede:

150 GB di traffico dati

Minuti e SMS illimitati in Italia

Roaming UE incluso fino a 8 GB

Accesso alla rete 5G (su dispositivi e copertura compatibili)

Prezzo: 5,99 euro ogni 30 giorni

Non è richiesto alcun contratto a lungo termine né il superamento di controlli sul merito creditizio. L’attivazione può essere effettuata online o presso uno dei punti vendita autorizzati.

SIM prepagate senza vincoli e con copertura estesa

Lyca Mobile offre piani prepagati completamente svincolati da abbonamenti o clausole nascoste. L’utente può scegliere il pacchetto più adatto alle proprie esigenze, modificarlo o interromperlo senza penali. L’intero servizio si appoggia alla rete Vodafone, garantendo copertura nazionale estesa e prestazioni elevate, anche su rete 5G.

Per chi preferisce soluzioni digitali, è disponibile anche l’attivazione tramite eSIM, ideale per smartphone compatibili che non richiedono SIM fisiche.

Roaming europeo incluso e tariffe internazionali competitive

Tutti i pacchetti Lyca Mobile comprendono l’utilizzo del proprio piano anche in roaming nei paesi dell’Unione Europea, secondo la normativa vigente. La soglia di traffico dati in roaming può variare in base all’offerta, come nel caso della Portin 599 che prevede 8 GB.

Oltre all’uso domestico, l’offerta Lyca si distingue per le tariffe internazionali competitive, pensate per chi ha esigenze di comunicazione con familiari o collaboratori all’estero. I minuti verso alcune destinazioni sono inclusi, mentre le tariffe per le altre risultano tra le più contenute del mercato prepagato.Per conoscere l'offerta completa di Lyca Mobile clicca qui

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.