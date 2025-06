Lyca Mobile: 150 GB a 5,99 € e due rinnovi gratis

I vantaggi dell’offerta 5G Portin 599

150 GB di traffico dati al mese

Minuti e SMS illimitati su rete nazionale

8 GB in roaming UE

Solo 5,99 € il primo mese , con due rinnovi gratuiti

Copertura 5G inclusa, per dispositivi compatibili

Attivazione riservata a chi porta il numero in Lyca Mobile

Questa è un’occasione ideale per chi vuole cambiare operatore mantenendo il proprio numero, accedendo a una tariffa tra le più basse del mercato per un’offerta 5G.

Come funziona l’attivazione

Il piano 5G Portin 599 si attiva subito dopo la registrazione andata a buon fine.

Il piano è valido per 30 giorni e si rinnova automaticamente. Dopo i primi 30 giorni a 5,99 euro, il secondo e terzo mese sono gratuiti.

Requisiti tecnici e condizioni

Offerta riservata all’uso personale e non commerciale

Richiesta una carta di credito o debito valida

Necessario un dispositivo 5G per navigare alla massima velocità

Inclusa la funzionalità VoLTE per chiamate di qualità superiore

Perché scegliere questa promo

Con un costo iniziale contenuto e due mesi gratis, la 5G Portin 599 rappresenta una delle migliori opzioni per chi cerca una connessione veloce, stabile e conveniente. Il tutto senza vincoli contrattuali e con la possibilità di gestire il piano comodamente online

5G Portin 599 è pensata per chi desidera cambiare operatore senza rinunciare a velocità e convenienza. Portando il proprio numero in Lyca Mobile, si ottiene un piano completo e potente, ideale per chi utilizza lo smartphone quotidianamente per streaming, lavoro, social e chiamate. Inoltre, la gestione completamente online rende il processo semplice e veloce, senza code né burocrazia. Una soluzione perfetta per chi vuole ottimizzare costi e prestazioni, con la libertà di un piano ricaricabile.