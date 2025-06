L'Unione Europea introduce una tassa sui pacchi dall'Asia: Temu e Shein nel mirino

Una nuova normativa europea è destinata a trasformare il panorama degli acquisti online. A partire dal 2026, l'Unione Europea introdurrà una tassa di sdoganamento sui pacchi di valore inferiore a 150 euro, una misura che mira a regolare il crescente flusso di merci provenienti dall'Asia.

Si tratta di un settore in rapida espansione, con 4,6 miliardi di spedizioni annue, il 91% delle quali provenienti dalla Cina. La riforma si concentra su piattaforme di e-commerce come Temu e Shein, imponendo un costo di 2 euro per le consegne dirette ai consumatori e di 50 centesimi per i prodotti distribuiti attraverso magazzini europei. Un dettaglio importante è che il costo sarà a carico degli operatori, non dei clienti finali.

Sicurezza e controllo dei prodotti

Oltre all'aspetto fiscale, la normativa punta a rafforzare i controlli sui prodotti importati. Attualmente, i pacchi sotto i 150 euro sono raramente ispezionati, il che ha permesso l'ingresso nel mercato europeo di articoli non conformi agli standard di sicurezza comunitari. Solo nel 2023, sono stati intercettati 3.400 articoli pericolosi, tra cui cosmetici, giocattoli ed elettronica. Con la nuova riforma, l'UE intende garantire una maggiore sicurezza sui prodotti che entrano nel continente, proteggendo i consumatori da rischi potenziali.

Una riforma progressiva fino al 2028

La riforma doganale 2028 rappresenta un progetto ambizioso che culminerà con l'abolizione dell'esenzione doganale per i beni sotto i 150 euro, introdotta nel 2009. Questo cambiamento richiederà alle piattaforme di e-commerce di calcolare e versare le tasse doganali direttamente al momento dell'acquisto, offrendo maggiore trasparenza sui prezzi finali. L'obiettivo è quello di uniformare le regole del commercio internazionale, eliminando disparità e agevolando la competizione leale.

Nuove strutture per il controllo e incentivi per gli operatori affidabili

La riforma prevede anche la creazione di un'autorità doganale centralizzata con un hub dati per monitorare le spedizioni e-commerce. Parallelamente, verrà introdotto il programma "Trust and Check", che offrirà procedure semplificate agli operatori affidabili, in aggiunta al sistema AEO (Operatore Economico Autorizzato). Questo approccio mira a migliorare l'efficienza dei controlli e a premiare le aziende che rispettano le normative.

Impatto sui consumatori

Per i consumatori europei, la riforma comporterà vantaggi significativi in termini di trasparenza e sicurezza. Tuttavia, è possibile che i prezzi dei beni provenienti dall'Asia aumentino, poiché le piattaforme potrebbero trasferire i costi aggiuntivi sui clienti. Nonostante ciò, il nuovo sistema promette di rendere gli acquisti online più sicuri e affidabili, proteggendo gli utenti da prodotti di scarsa qualità o pericolosi.