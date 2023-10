Luminar Neo lancia nuovi strumenti AI per il fotoritocco

Creare foto perfette potrebbe non essere più una sola prerogativa dei fotografi e designer professionisti. L’intelligenza artificiale generativa può infatti consentire di ottenere risultati eccezionali anche a chi pratica la fotografia per hobby. Uno dei migliori esempi in questo senso è il software di fotoritocco Luminar Neo di Skylum, che includerà funzionalità dotate di AI nelle sue app per Windows e macOS. Gli utenti potranno adesso rimuovere oggetti indesiderati, espandere le foto oppure aggiungere e sostituire elementi specifici. Questi strumenti sono simili al Magic Editor o alla Gomma magica di Google Foto, ma anche allo strumento di riempimento generativo di Adobe. La differenza con quest’ultimo è che Luminar Neo offre due strumenti al posto di uno (GenErase e GenSwap). Inoltre, non sarà necessario usare input di testo. Basterà selezionare un’area da eliminare e cliccare su “Rimuovi”. Tuttavia, per ottenere risultati diversi, bisognerà ripetere l’operazione.

Luminar Neo: gli strumenti AI in arrivo entro la fine del 2023

Il software Luminar è nato nel 2016, con lo scopo di rendere semplici delle attività di fotoritocco complesse. Ribattezzato Luminar Neo nel 2022, questo programma ha tra le sue file migliaia di fotografi hobbisti, ma anche alcuni professionisti, che utilizzano l’app come aggiunta a Lightroom o Photoshop. Con l’arrivo dell’intelligenza artificiale generativa, la modifica delle foto è divenuta ancora più semplice. Il primo strumento AI rilasciato da Skylum è stato GenErase (lo scorso 26 ottobre), che serve per eliminare elementi dalle foto. L’azienda ha intenzione di rilasciare GenSwap, tool per sostituire gli elementi, e GenExpand, strumento per espandere l’area della foto, rispettivamente il 16 novembre e il 14 dicembre 2023. Tutti questi strumenti funzioneranno in cloud. Tuttavia, l’azienda ha specificato che non verranno salvate né le immagini di input, né i risultati finali, per proteggere la privacy degli utenti.

Luminar Neo è un software a pagamento, che offre piani a partire da 14,95 dollari al mese. Inoltre, i possessori di un piano a vita (al costo di 299 dollari) potranno beneficiare del “Creative Journey Pass”, che permette loro di usare le nuove funzionalità di intelligenza artificiale generativa, ma soltanto fino al 16 agosto 2024. Alla fine di questo periodo possono acquistare un altro pass al prezzo di 69 dollari o passare ad un piano annuale.