Luce Notturna per Bambini, 2 pezzi, in OFFERTA a soli 9€

Non sempre la paura del buio si supera subito quando si è piccini, e una luce rassicurante è di certo un espediente semplice ma efficace per fare in modo che i nostri piccoli siano rilassati e possano fare dolci sogni. Se stai cercando un prodotto eccellente fatto proprio per questo, sappi che c'è un'offerta super conveniente apposta per te.

Infatti da oggi puoi aggiudicarti su Amazon in offerta ben 2 luci notturne per bambini a soli 9,99€, con uno sconto sul totale del 58% che ti farà risparmiare ben 14€!

Dolci sonni e tranquillità

Queste luci notturne sono morbide e calde, con una luminosità adatta a proteggere gli occhi senza affaticarli o abbagliarli. Potrete utilizzarle semplicemente attaccandole a una presa di corrente, ma addirittura posseggono una batteria interna ricaricabile che ti permetterà di utilizzarle come luce di emergenza.

Questa batteria da 1200 mAh, può durare fino a 10-12 ore in standby alla massima luminosità. Queste 2 luci notturne per bambini sono esattamente ciò di cui hai bisogno per far dormire tranquilli i tuoi bambini, e dormire tranquillo anche tu.

