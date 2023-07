Luce, gas e fibra. Ottieni tutto in uno e passa ora a Sorgenia

Sorgenia è uno dei principali operatori energetici attivi in Italia. È presente nel settore delle forniture per gas e luce, ma include anche soluzioni per fibra veloce, fotovoltaico domestico e soluzioni aziendali.

Ottieni ora un preventivo personalizzato e plasma l'offerta in base alle tue esigenze, scegliendo quali forniture includere. Sorgenia è presente nel mercato da 20 anni con oltre 500.000 clienti.

Personalizza la tua offerta con Sorgenia

Selezionare le opzioni per il proprio piano con Sorgenia è semplice. Basta cliccare il tasto "calcola il preventivo" che trovate nella pagina principale in alto a destra, selezionando in seguito la tipologia di utenza che desiderate (casa, azienda e fotovoltaico). È inoltre possibile includere o escludere il tipo di fornitura, tra luce, gas e fibra. Andate avanti e seguite le istruzioni per completare il preventivo, inserendo i dati della bolletta oppure rispondendo a poche domande sull'utilizzo energetico della vostra abitazione. Terminata la procedura, Sorgenia vi suggerirà l'offerta più conveniente per la vostra casa o azienda.

Se scegliete di includere la fibra, avrete a disposizione una connessione FTTH (Fiber To The Home) fino a 2.5Gbps, con modem in comodato d'uso gratuito incluso nel prezzo. È inoltre possibile scegliere delle offerte pre-configurate con luce e fibra, a partire da 22,40€ per 1 anno. Tutte includono un premio da 100€ da scegliere nel catalogo Sorgenia e un servizio di monitoraggio dei consumi.

L'offerta combinata ha il vantaggio di poter ottenere un prezzo davvero conveniente con un singolo fornitore per tutte le utenze di casa. Tutto è gestibile da un'unica app per smartphone, con un servizio clienti sempre presente quando è necessario.

Scegliendo una delle offerte per la luce, beneficerete di prezzi basati sull'andamento relativo al costo all'ingrosso. In questo modo è possibile approfittare delle variazioni di mercato PUN (Prezzo Unico Nazionale): se il valore si abbassa, la spesa dell'energia elettrica diminuisce!

Calcola ora il tuo preventivo e passa a Sorgenia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.