Luce, gas e fibra: l'offerta green e digitale di Sorgenia

Scegliere Sorgenia significa affidarsi a un fornitore 100% digitale, 100% green e trasparente, con offerte chiare e personalizzabili per luce, gas e fibra. Oggi puoi attivare una nuova fornitura e ricevere fino a 150 euro di sconto in bolletta, suddivisi nelle prime 12 mensilità. Che tu voglia bloccare il prezzo della materia prima o preferisca un’offerta indicizzata e flessibile, Sorgenia ha una proposta pensata per te.

Due offerte: risparmio e semplicità

Next Energy 24 – Prezzo fisso per 24 mesi

Perfetta per chi cerca stabilità e non vuole sorprese in bolletta.

Prezzo bloccato per luce e gas per 24 mesi

Sconto di benvenuto di 60€

Energia elettrica da fonti rinnovabili italiane

Nessuna spesa di attivazione o cauzione in caso di cambio fornitore

Ideale se vuoi proteggerti dalle oscillazioni del mercato e avere una tariffa stabile e prevedibile.

Next Energy Sunlight – Prezzo indicizzato

Per chi preferisce cogliere le opportunità del mercato energetico.

Prezzo luce e gas legato agli indici PUN e PSV

Fee ridotta nel primo anno (solo 0,008 €/kWh per la luce)

Sconto di benvenuto di 60€

Energia verde e tracciabile, certificata con Garanzia d’Origine

Ideale se vuoi una tariffa flessibile e sostenibile, sempre allineata all’andamento reale del mercato.

Attiva anche Fibra Sorgenia e ricevi fino a 150€ di sconto

Attivando luce, gas e fibra con Sorgenia, riceverai un sconto totale di 150 euro sulla bolletta, frazionato nei primi 12 mesi. In più, potrai usufruire del servizio Beyond Energy, un sistema gratuito di monitoraggio dei consumi domestici che ti aiuta a ridurre gli sprechi e risparmiare, senza dover installare nulla.

Sorgenia un'offerta green

100% digitale : gestisci tutto online, dal contratto ai pagamenti

100% green : solo energia da fonti rinnovabili italiane

Zero spese nascoste: nessuna cauzione o costo di attivazione

In pochi click puoi calcolare un preventivo online, gratuito e su misura per i consumi della tua casa. Basta accedere al sito di Sorgenia, inserire i dati della tua abitazione e scoprire subito quanto puoi risparmiare. Per conoscere l'offerta completa di Sorgenia clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.