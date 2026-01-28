Luce e gas: prezzo bloccato per un anno, la soluzione libera di Octopus Energy

La tariffa Fissa 12M è la più interessante offerta di Octopus Energy: questo operatore di energia green ti propone un pacchetto che ti permetterà di bloccare il prezzo di luce e gas per un anno. Senza clausole nascoste e senza vincoli, attivando questa offerta avrai la certezza di sapere quanto spendi e, al termine del periodo di promozione, potrai contare su tariffe convenienti oppure decidere se disdire senza penali.

L'immagine qui sopra ti offre il prospetto più chiaro possibile per questa offerta. La tariffa luce è monoraria e pagherai 0,1133€/kWh a cui aggiungere 6€ al mese di commercializzazione. Per quanto riguarda il gas, invece, la materia prima è fissata a 0,36 €/Smc, con 7 € al mese di commercializzazione.

La potenza del contatore luce e la classe del contatore gas rimangono esattamente quelle del tuo attuale contratto, così non devi modificare nulla: basta scegliere la tariffa, avere una bolletta a portata di mano, inserire i dati e selezionare il metodo di pagamento. In due minuti l’attivazione è completata e da quel momento non devi più preoccuparti di nulla, perché Octopus gestirà tutto il passaggio in autonomia.

Come detto in apertura, non si tratta di un'offerta nata per attirarti e cambiare dopo un anno, ma una proposta che resterà conveniente anche al termine dei 12 mesi con energia elettrica che proviene da fonti rinnovabili italiane e assistenza clienti pronta a rispondere in due minuti per ogni tua esigenza.

