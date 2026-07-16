Luce e gas per la casa a mare, bollette più leggere e zero rincari con Octopus

Octopus Energy è uno dei principali fornitori del mercato energetico e mette a disposizione degli utenti la soluzione giusta per bloccare il prezzo di luce e gas, con un taglio alle bollette.
Le offerte del fornitore sono valide anche per la seconda casa e rappresentano un'opzione da non sottovalutare per ridurre i costi di gestione della casa al mare.
Oltre alla comodità del prezzo fisso, infatti, Octopus mette a disposizione degli utenti anche una quota fissa ridotta, pari a 6 euro al mese per la luce e 7 euro al mese per il gas, che taglia la parte della bolletta non legata ai consumi.
Per i dettagli completi sulla promo basta raggiungere il sito ufficiale di Octopus, tramite il link qui di sotto. Non ci sono costi iniziali. Per attivare la promo è sufficiente avere a propria disposizione i dati dell'intestatario e il codice della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas).
Le condizioni dell'offerta di Octopus per luce e gas nella casa a mare
Con Octopus è possibile scegliere un'offerta a prezzo fisso per 12 mesi particolarmente conveniente. Le condizioni proposte sono le seguenti:
- Energia elettrica: costo dell'energia ridotto a 0,1364 €/kWh con quota fissa di 6 euro al mese
- Gas naturale: costo della materia prima ridotto a 0,54 €/Smc con quota fissa di 7 euro al mese
- Prezzi fissi per 12 mesi, con una protezione completa dai rincari
- Nessun costo iniziale e nessun vincolo di permanenza
Per sfruttare subito la promozione è sufficiente seguire il link qui di sotto, andando poi a completare una veloce procedura di sottoscrizione online che consente di completare rapidamente l'attivazione. Bisogna avere a propria disposizione i dati dell'intestatario della fornitura oltre al codice identificativo (POD per la luce o PDR). La promo è valida solo per un breve periodo.
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