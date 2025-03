Luce e gas: l'offerta più conveniente di Octopus termina il 4 marzo

Questi sono gli ultimi giorni per attivare l'offerta luce e gas Octopus Fissa 12 Mesi di Octopus, con il costo della materia bloccato per dodici mesi. Un'offerta che, alla luce anche degli ultimi sviluppi riguardanti la politica estera, prevede tariffe invitanti sia per la luce che per il gas.

Octopus Energy è un fornitore energetico britannico, nato nel 2016 e oggi punto di riferimento per numero di clienti e tecnologia nel Regno Unito. Un'azienda dunque affidabile, che ha posto le basi del suo successo sulla politica trasparente dei costi e sui prezzi ultra-concorrenziali.

Le tariffe luce e gas dell'offerta Octopus Fissa 12 Mesi

Ecco il riepilogo delle tariffe di Octopus Fissa 12 Mesi, l'offerta luce e gas a prezzo fisso del fornitore Octopus Energy.

Luce (tariffa monoraria)

costo materia prima Luce (bloccato per 12 mesi): 0,1441 euro/kWh

quota fissa per i costi di commercializzazione: 108 euro l'anno (l'equivalente di 9 euro al mese)

Gas

costo materia prima Gas (bloccato per 12 mesi): 0,534 euro/Smc

quota fissa per i costi di commercializzazione: 108 euro l'anno (l'equivalente di 9 euro al mese)

Gli altri costi in bolletta indipendenti da Octopus sono le imposte, gli oneri di sistema, gli oneri di regolazione, il trasporto e la gestione del contatore.

Il prezzo della materia energia e dei costi di commercializzazione sono dunque bloccati per un anno. Al termine, i clienti del fornitore energetico britannico hanno poi la possibilità di scegliere nuovamente la tariffa più conveniente in base ai loro consumi tra Fissa o Flex, in modo da poter continuare a risparmiare ancora.

Detto questo, ad oggi Octopus fornisce energia a oltre 8 milioni di persone in tutto il mondo. Tecnologia ed energia rinnovabili sono i punti cardine della sua strategia, grazie a cui sta trasformando quella che è l'esperienza energetica degli utenti in qualcosa in primis soddisfacente e allo stesso modo sostenibile.

Maggiori dettagli sulla fornitura sono consultabili sul sito ufficiale di Octopus.

