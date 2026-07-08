Luce e gas, il passaggio a Hera porta in dote un buono di 160 euro

Gli utenti che in queste settimane stanno valutando un cambio della loro fornitura luce e gas possono prendere in considerazione l’ultima offerta a prezzo variabile di Hera, che consente di ottenere fino a 160 euro di bonus. Il buono si compone di bonus digital (-30 euro) e bonus web (-50 euro) sia per la luce che per il gas, come riportato nella pagina dedicata all'offerta.

Il Bonus Digital di 30 euro per ciascun servizio viene erogato in sei quote: il primo, il secondo, il terzo, il tredicesimo, il quattordicesimo e il quindicesimo mese di fornitura. Inoltre, come accennato qui sopra, i nuovi clienti che sottoscrivono l'offerta Luce e Gas di Hera ricevono uno sconto esclusivo di 100 euro.

Le attuali tariffe luce e gas dell’offerta a prezzo variabile di Hera

Di seguito riportiamo i prezzi della luce e del gas relativi alla nuova offerta a prezzo variabile del Gruppo Hera.

Prezzo Luce

0,1298 euro/kWh : prezzo all'ingrosso valido per dodici mesi (PUN INDEX GME)

: prezzo all'ingrosso valido per dodici mesi (PUN INDEX GME) 144 euro l'anno: corrispettivo di commercializzazione

0,00495 euro/kWh: contributo consumi

-30 euro: bonus digital per tutti i nuovi clienti

-50 euro: bonus web per i nuovi clienti che sottoscrivono l'offerta online

Prezzo Gas

0,4170 euro/Smc : prezzo all'ingrosso valido per dodici mesi (PSV)

: prezzo all'ingrosso valido per dodici mesi (PSV) 144 euro l'anno: corrispettivo di commercializzazione

0,10 euro/Smc: contributo consumi

-30 euro: bonus digital per tutti i nuovi clienti

-50 euro: bonus web per i nuovi clienti che sottoscrivono l'offerta online

Per quanto riguarda il bonus web di 50 euro, tanto per la luce quanto per il gas, viene riconosciuto da Hera in 24 quote di uguale importo erogate ogni mese a partire dalla data di attivazione dell'offerta.

Maggiori informazioni al riguardo sono consultabili sulla pagina dedicata all’offerta del sito ufficiale Hera, dove poi si ha la possibilità di procedere con l’attivazione online della fornitura oppure tramite telefono.

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