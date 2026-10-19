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Luce e gas con Pulsee: prezzo fisso per 3 anni e sconto extra di 125€, ecco la promo

Con Pulsee è possibile accedere a offerte luce e gas a prezzo fisso per 3 anni: c'è anche un extra sconto di 125 euro.
Luce e gas con Pulsee: prezzo fisso per 3 anni e sconto extra di 125€, ecco la promo
Con Pulsee è possibile accedere a offerte luce e gas a prezzo fisso per 3 anni: c'è anche un extra sconto di 125 euro.
Davide Raia
Pubblicato il 19 ott 2026
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Luce e Gas Relax 36 mesi di Pulsee è la soluzione giusta per bloccare il prezzo di luce e gas e ridurre al minimo le bollette. L'offerta in questione garantisce un prezzo fisso per 3 anni e aggiunge uno sconto extra di 125 euro, con il codice PUIN125.

Tale sconto viene erogato in importi da 2,61 euro al mese per 24 mesi su ogni punto di fornitura attivo. Per accedere alla promo basta visitare il sito ufficiale di Pulsee tramite il link qui di sotto.

Per completare l'attivazione basta avere a disposizione i dati dell'intestatario e il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas) riportato in bolletta.

Accedi qui all'offerta di Pulsee

Le caratteristiche dell'offerta

Con Luce e Gas Relax 36 mesi di Pulsee è possibile accedere a una promo con le seguenti caratteristiche:

  • energia elettrica: prezzo dell'energia pari a 0,156 €/kWh con quota fissa di 113 euro all'anno
  • gas naturale: prezzo del gas pari a 0,784 €/Smc con quota fissa di 113 euro all'anno
  • il costo dell'energia è fisso per i primi 36 mesi mentre la quota fissa è bloccata per i primi 24 mesi
  • sconto extra di 125 euro con il codice sconto PUIN125; tale sconto viene erogato con  importi da 2,61 euro al mese per 24 mesi

Si tratta della soluzione giusta per bloccare i prezzi di luce e gas ed evitare rincari improvvisi, mantenendo basse le bollette di luce e gas per i prossimi anni.

L'offerta di Pulsee è valida solo per un breve periodo e può essere attivata direttamente tramite il sito ufficiale del fornitore, accessibile dal box qui di sotto.

Bisogna avere a disposizione i dati dell'intestatario e il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas) riportato in bolletta oltre alle coordinate IBAN del conto corrente per la domiciliazione.

Accedi qui all'offerta di Pulsee

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

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