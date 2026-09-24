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Luce e gas con Pulsee: prezzo fisso per 3 anni e 245€ di sconto extra in bolletta

Con Pulsee è possibile accedere a offerte luce e gas a prezzo fisso per 3 anni e ottenere 245 euro di sconto extra in bolletta.
Luce e gas con Pulsee: prezzo fisso per 3 anni e 245€ di sconto extra in bolletta
Con Pulsee è possibile accedere a offerte luce e gas a prezzo fisso per 3 anni e ottenere 245 euro di sconto extra in bolletta.
Davide Raia
Pubblicato il 24 set 2026
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3 anni a prezzo fisso e uno sconto extra di 245 euro. Questo è quanto è possibile ottenere attivando la promo Luce e Gas Relax 36 mesi di Pulsee.

Il fornitore, infatti, permette di bloccare il prezzo dell'energia a 0,143 €/kWh per la luce e 0,714 €/Smc per il gas.

In aggiunta, con il codice PUIN245 si può ottenere uno sconto extra di 245 euro, pari a uno sconto di 2,56 euro al mese per fornitura per i primi 48 mesi.

Per accedere alla promo basta visitare il sito ufficiale di Pulsee, accessibile tramite il box qui di sotto.

Accedi qui all'offerta di Pulsee

pulsee offerta

Le caratteristiche dell'offerta Pulsee

Proteggersi dai rincari e ridurre la spesa per le bollette è possibile. Con Pulsee è possibile accedere alle seguenti condizioni di fornitura:

  • Energia elettrica: prezzo dell'energia pari a 0,143 €/kWh
  • Gas naturale: prezzo della materia prima pari a 0,714 €/Smc
  • Prezzo bloccato per i primi 36 mesi
  • Quota fissa di 114 euro all'anno per i primi 4 anni di fornitura
  • Sconto di 2,56 euro al mese per fornitura per i primi 48 mesi, pari a un totale di 245 euro, grazie al codice promozionale PUIN245

Si tratta di una soluzione ottima per proteggersi dai rincari, bloccando il costo dell'energia per un lungo periodo e, nello stesso tempo, accedendo a condizioni di fornitura molto vantaggiose, anche grazie allo sconto extra garantito con il codice promo.

Per accedere all'offerta è sufficiente seguire il link qui di sotto. Per l'attivazione è sufficiente avere a propria disposizione i dati dell'intestatario e il codice della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas) oltre alle coordinate IBAN del conto corrente.

La promo è valida solo per un breve periodo e solo per nuove attivazioni. I nuovi clienti possono scegliere Pulsse anche solo per la luce oppure solo per il gas, beneficiando ugualmente della promo descritta.

Accedi qui all'offerta di Pulsee

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

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