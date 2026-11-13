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Luce e gas con Octopus: prezzi bloccati fino a 2 anni con la promo di novembre

Con Octopus è possibile accedere a offerte luce e gas con prezzo bloccato fino a 24 mesi, ecco le promo da attivare oggi.
Luce e gas con Octopus: prezzi bloccati fino a 2 anni con la promo di novembre
Con Octopus è possibile accedere a offerte luce e gas con prezzo bloccato fino a 24 mesi, ecco le promo da attivare oggi.
Davide Raia
Pubblicato il 13 nov 2026
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Scegliere Octopus Energy è la soluzione giusta per bloccare il prezzo di luce e gas, proteggendosi dai rincari del mercato energetico per un lungo periodo di tempo e tagliando le bollette, anche grazie a una quota fissa contenuta.

In questo momento, il fornitore propone tariffe con prezzo fisso fino a 24 mesi. Per accedere alle offerte basta raggiungere il sito ufficiale di Octopus, premendo sul box qui di sotto.

Per completare l'attivazione è sufficiente avere a disposizione i dati dell'intestatario e il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas), che può essere recuperato facilmente direttamente dall'ultima bolletta ricevuta dal proprio fornitore.

Accedi qui all'offerta di Octopus

octopus energy casa elettrica

Le offerte di Octopus a novembre

Octopus propone due tariffe, una a prezzo fisso per 12 mesi e una a prezzo fisso per 24 mesi. Le promo sono disponibili senza alcun costo iniziale ed è possibile attivare solo luce oppure luce e gas.

Ecco le caratteristiche delle tariffe proposte da  Octopus:

Octopus Fissa 12M

Queste sono le condizioni di fornitura della promo con prezzo fisso per 12 mesi:

  • Energia elettrica: costo della materia prima pari a 0,2035 €/kWh, con quota fissa di 6 euro al mese
  • Gas naturale: costo della materia prima pari a 0,91 €/Smc, con quota fissa di 7 euro al mese
  • Prezzi fissi per 12 mesi
  • Nessuna penale di recesso anticipato

Octopus Fissa 24M

Ecco, invece, le condizioni dell'offerta da 24 mesi:

  • Energia elettrica: costo della materia prima pari a 0,1738 €/kWh, con quota fissa di 6 euro al mese
  • Gas naturale: costo della materia prima pari a 0,79 €/Smc, con quota fissa di 7 euro al mese
  • Prezzi fissi per 24 mesi
  • Penale di recesso anticipato pari a 90 euro

Per attivare una delle promo descritte basta raggiungere il sito del fornitore. Le condizioni descrite sono valide fino al 13 novembre, salvo proroghe.

Accedi qui all'offerta di Octopus

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