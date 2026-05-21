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Luce e gas con Octopus: con il prezzo fisso oggi si risparmia, ecco l'offerta

Luce e gas con Octopus: con il prezzo fisso oggi si risparmia, ecco l'offerta
Davide Raia
Pubblicato il 21 mag 2026
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Risparmiare sulle bollette di luce e gas è possibile, ma è necessario scegliere con attenzione l'offerta su cui puntare: la soluzione giusta per tagliare il costo dell'energia e proteggersi dai rincari arriva da Octopus Energy e dalla sua promo Octopus Fissa 12M.

Con questa promozione, infatti, è possibile bloccare il prezzo dell'energia fino a 0,1298 €/kWh per la luce e fino a 0,53 €/Smc per il gas. L'offerta, inoltre, prevede una quota fissa ridotta ad appena 6 euro al mese per la luce e 7 euro al mese per il gas.

Per attivare la promo è sufficiente visitare il sito ufficiale di Octopus, premendo sul box qui sotto. Bisogna avere a propria disposizione i dati dell'intestatario e il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas) riportato in bolletta.

Attiva qui l'offerta di Octopus

octopus energy

Luce e gas a prezzo fisso

Con Octopus Energy è possibile bloccare il prezzo per 12 mesi andando a sfruttare condizioni vantaggiose sia per quanto riguarda il costo dell'energia che la quota fissa. La promozione in questione definisce queste condizioni di fornitura:

  • prezzo materia prima luce bloccato a 0,1298 €/kWh con una quota fissa di 6 euro al mese
  • prezzo materia prima gas bloccato a 0,53 €/Smc con una quota fissa di 7 euro al mese

Si tratta di una soluzione per protegersi dai rincari e, nello stesso tempo, per ridurre l'importo delle bollette, grazie alla possibilità di sfruttare un prezzo fisso e vantaggioso per un lungo periodo di tempo.

La promozione è accessibile qui di sotto, raggiungendo il sito del fornitore. L'attivazione è sempre gratuita e non ci sono vincoli di permanenza. Per completare l'attivazione online è sufficiente avere a disposizione i dati dell'intestatario del contratto oltre al codice univoco della fornitura riportato in bolletta (POD per la luce e PDR per il gas).

Attiva qui l'offerta di Octopus

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