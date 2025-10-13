Luce e gas con NeN: fino a 10 anni a prezzo fisso e 12 mesi di NOW gratis

Restano pochi giorni per scegliere le offerte luce e gas di NeN è ottenere un anno gratis di NOW con i Pass Cinema e Entertainment. L'offerta in questione è valida fino al 15 ottobre e, per ottenere il bonus, bisogna inserire il codice FATTINOW al momento della sottoscrizione.

Con NeN è possibile accedere a offerte luce e gas a prezzo fisso per 12 mesi (per la luce c'è anche il prezzo fisso per 10 anni), con il meccanismo della rata mensile costante che viene calcolata caricando una versione digitale dell'ultima bolletta.

Per accedere subito all'offerta basta visitare il sito ufficiale di NeN qui di sotto.

Le offerte luce e gas di NeN

Per chi sceglie NeN c'è la possibilità di puntare su una di queste offerte per le forniture energetiche:

Luce | Uno: prezzo fisso dell'energia elettrica per 1 anno pari a 0,109 €/kWh e quota fissa di 9 euro al mese

prezzo fisso dell'energia elettrica per 1 anno pari a e quota fissa di Luce | Dieci: prezzo fisso dell'energia elettrica per 10 anni pari a 0,119 €/kWh e quota fissa di 9 euro al mese

prezzo fisso dell'energia elettrica per 10 anni pari a e quota fissa di Gas | Uno: prezzo fisso del gas naturale per 1 anno pari a 0,397 €/Smc e quota fissa di 9 euro al mese

A prescindere dalla tariffa scelta, NeN propone il meccanismo della rata mensile costante. Al momento dell'attivazione è necessario caricare una copia digitale dell'ultima bolletta ricevuta in modo da poter stimare la spesa media mensile (che sarà poi l'importo della rata). A fine anno sarà stabilita una nuova rata, sulla base dei consumi effettivamente registrati.

Per accedere alla promozione basta premere sul box qui di sotto. Per ottenere un anno di NOW (con i pass Cinema e Entertainment per un valore di 11,99 euro al mese) è sufficiente completare l'attivazione dell'offerta entro il 15 ottobre e utilizzare il codice FATTINOW al momento della sottoscrizione della promozione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.