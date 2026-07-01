Luce e gas con Engie: prezzo fisso e bollette più leggere con la promo di luglio 2026

Engie è uno dei principali fornitori del mercato energetico e rappresenta la soluzione giusta per tagliare le bollette di luce e gas. Scegliendo Energia Punto Fisso 12 Mesi, infatti, è possibile bloccare il costo dell'energia per 12 mesi, accedendo a condizioni di fornitura molto convenienti.

L'offerta blocca il prezzo a 0,1186 €/kWh per la luce, con un corrispettivo annuo di 72 euro, mentre il gas prevede un prezzo fisso a 0,483 €/Smc, con un corrispettivo annuo di 84 euro. Le offerte sono attivabili tramite il sito ufficiale di Engie, accessibile qui di sotto, avendo a disposizione i dati dell'intestatario e il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas).

Luce e gas a prezzo fisso con Engie, ecco la promo

Per i nuovi clienti che scelgono oggi Engie è possibile attivare una promozione molto conveniente. Con Energia Punto Fisso 12 Mesi è possibile bloccare il prezzo per un anno intero. Le condizioni di fornitura sono le seguenti:

Energia elettrica: costo della materia prima pari a 0,1186 €/kWh e corrispettivo annuo di 72 euro

costo della materia prima pari a e corrispettivo annuo di 72 euro Gas naturale: costo della materia prima pari a 0,483 €/Smc e corrispettivo annuo di 84 euro

La promozione è attivabile direttamente online, seguendo una semplice procedura tramite il sito ufficiale di Engie. Per l'attivazione della promo è sufficiente avere a propria disposizione i dati dell'intestatario del contratto di fornitura e il codice identificativo della stessa (POD per la luce e PDR per il gas), riportati in bolletta. Per accedere subito alla promo basta premere sul banner qui di sotto. Le condizioni di fornitura riportate in precedenza sono valide solo per un breve periodo di tempo e solo per i nuovi clienti che seguono una veloce procedura di attivazione online per richiedere l'attivazione delle forniture.

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