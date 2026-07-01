Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Guide
Notizie
Software
Tutorial
Aree
magazine
About

Luce e gas con Engie: prezzo fisso e bollette più leggere con la promo di luglio 2026

Con luce e gas a prezzo fisso per 12 mesi è possibile evitare rincari e tagliare le bollette: la promo giusta è quella di Engie.
Luce e gas con Engie: prezzo fisso e bollette più leggere con la promo di luglio 2026
Con luce e gas a prezzo fisso per 12 mesi è possibile evitare rincari e tagliare le bollette: la promo giusta è quella di Engie.
Davide Raia
Pubblicato il 1 lug 2026
Link copiato negli appunti

Engie è uno dei principali fornitori del mercato energetico e rappresenta la soluzione giusta per tagliare le bollette di luce e gas. Scegliendo Energia Punto Fisso 12 Mesi, infatti, è possibile bloccare il costo dell'energia per 12 mesi, accedendo a condizioni di fornitura molto convenienti.

L'offerta blocca il prezzo a 0,1186 €/kWh per la luce, con un corrispettivo annuo di 72 euro, mentre il gas prevede un prezzo fisso a 0,483 €/Smc, con un corrispettivo annuo di 84 euro. Le offerte sono attivabili tramite il sito ufficiale di Engie, accessibile qui di sotto, avendo a disposizione i dati dell'intestatario e il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas).

Attiva qui l'offerta di Engie

engie logo

Luce e gas a prezzo fisso con Engie, ecco la promo

Per i nuovi clienti che scelgono oggi Engie è possibile attivare una promozione molto conveniente. Con Energia Punto Fisso 12 Mesi è possibile bloccare il prezzo per un anno intero. Le condizioni di fornitura sono le seguenti:

  • Energia elettrica: costo della materia prima pari a 0,1186 €/kWh e corrispettivo annuo di 72 euro
  • Gas naturale: costo della materia prima pari a 0,483 €/Smc e corrispettivo annuo di 84 euro

La promozione è attivabile direttamente online, seguendo una semplice procedura tramite il sito ufficiale di Engie. Per l'attivazione della promo è sufficiente avere a propria disposizione i dati dell'intestatario del contratto di fornitura e il codice identificativo della stessa (POD per la luce e PDR per il gas), riportati in bolletta. Per accedere subito alla promo basta premere sul banner qui di sotto. Le condizioni di fornitura riportate in precedenza sono valide solo per un breve periodo di tempo e solo per i nuovi clienti che seguono una veloce procedura di attivazione online per richiedere l'attivazione delle forniture.

Attiva qui l'offerta di Engie

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Se vuoi aggiornamenti su Internet inserisci la tua email nel box qui sotto:

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Ti consigliamo anche

Very Mobile firma per una estate a tutto 5G con meno di 6 euro al mese
Internet

Very Mobile firma per una estate a tutto 5G con meno di 6 euro al mese
Bollette luce e gas: Octopus taglia i prezzi con la nuova promo
Internet

Bollette luce e gas: Octopus taglia i prezzi con la nuova promo
Mondiali 2026, come seguire tutte le partite in Italia e dall'estero
Internet

Mondiali 2026, come seguire tutte le partite in Italia e dall'estero
Mondiali 2026 dall'estero: ecco come vedere tutte le partite
Internet

Mondiali 2026 dall'estero: ecco come vedere tutte le partite