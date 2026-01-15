Luce e gas con 12 rate uguali e prezzo bloccato fino a 10 anni è la proposta di NeN

Il mese di gennaio offre una delle ultime possibilità per cambiare fornitore luce e gas con l'obiettivo di risparmiare sulla bolletta invernale. Tra le proposte migliori a cui ci si può rivolgere spiccano le offerte Luce | Dieci, Luce | Due e Gas | Due di NeN, fornitore appartenente al Gruppo A2A che si distingue dagli altri per le 12 rate sempre uguali in bolletta e il prezzo bloccato fino a dieci anni.

Proprio il concetto di rata fissa è ciò che rende NeN un fornitore luce e gas diverso dalla concorrenza: 12 bollette sempre uguali, basate sui propri consumi, con il prezzo della materia prima bloccato per almeno due anni. A ciò si aggiunge la libertà, da parte dei clienti, di scegliere ogni giorno la fornitura migliore: non ci sono vincoli, non ci sono penali.

Le tariffe di NeN valide a gennaio

Gli utenti che intendono passare a NeN per risparmiare sulla bolletta luce e gas possono scegliere fra tre diverse offerte: Luce | Dieci, con il prezzo della luce bloccato per dieci anni, Luce | Due, che permette di bloccare il prezzo della materia prima per 24 mesi, e Gas | Due, per pagare lo stesso prezzo del gas al metro cubo per due anni consecutivi.

Ecco una panoramica delle tariffe legate alle offerte con la rata fissa di NeN.

Luce | Dieci

0,106 euro/kWh : costo della materia prima bloccato per dieci anni consecutivi

: costo della materia prima bloccato per dieci anni consecutivi 9,50 euro al mese: quota fissa

Luce | Due

0,109 euro/kWh : costo della materia prima bloccato per due anni consecutivi

: costo della materia prima bloccato per due anni consecutivi 9,00 euro al mese: quota fissa

Gas | Due

0,370 euro/Smc : costo della materia prima bloccato per due anni consecutivi

: costo della materia prima bloccato per due anni consecutivi 10,00 euro al mese: quota fissa

Durante il passaggio dal vecchio al nuovo operatore luce e gas continueranno ad essere erogati normalmente. A questo proposito, ricordiamo infine che il cambio di fornitura è gratuito, senza impegno, senza vincoli né penali e senza interruzioni per legge.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.