Luce e gas con 12 mesi a prezzo fisso: lo scudo anti-rincari di fine agosto arriva da Octopus

Con Octopus Energy è possibile bloccare il prezzo di luce e gas per 12 mesi, ottenendo una protezione di lungo periodo dai rincari del mercato all'ingrosso.

La promozione in corso è Octopus Fissa 12M e blocca il prezzo a 0,1573 €/kWh per la luce, con un costo di commercializzazione di 6 euro. In aggiunta, è possibile optare anche per il gas naturale, con un prezzo fisso a 0,69 €/Smc e un costo di commercializzazione di 7 euro al mese.

L'offerta non prevede vincoli ed è attivabile direttamente online, senza alcun costo iniziale. Si tratta di un'occasione da cogliere al volo per attivare un'offerta di questo tipo.

Per sottoscrivere la promo basta visitare il sito ufficiale di Octopus avendo a disposizione i dati dell'intestatario e il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas).

Luce e gas a prezzo fisso con Octopus

Con Octopus è possibile bloccare il prezzo di luce e gas, accedendo alle seguenti condizioni di fornitura:

Energia elettrica : costo della materia prima luce pari a 0,1573 €/kWh con un costo di commercializzazione di 6 euro al mese

: costo della materia prima luce pari a con un costo di commercializzazione di Gas naturale : costo della materia prima gas pari a 0,69 €/Smc con un costo di commercializzazione di 7 euro al mese

: costo della materia prima gas pari a con un costo di commercializzazione di Prezzi fissi per i primi 12 mesi dall'attivazione

Nessun costo di attivazione

Nessuna spesa iniziale

Nessun vincolo di permanenza in Octopus; sarà possibile passare a un altro fornitore se il prezzo all'ingrosso dovesse calare

Le condizioni descritte sono valide per i clienti con utenze domestiche che richiederanno l'attivazione della promo con Octopus entro il prossimo 1 settembre 2026. Per tutti i dettagli in merito alla promo e per completare la sottoscrizione online è sufficiente seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.