Luce e gas bloccati per un anno: l'offerta ENGIE PuntoFisso scade l'8 aprile, approfittane

Se stai aspettando il momento giusto per cambiare fornitore e mettere finalmente sotto controllo la spesa di luce e gas, questo è quel momento. Non è un modo di dire. Non è il solito countdown finto che si resetta ogni settimana. L'offertaEnergia PuntoFisso 12 Mesi di ENGIE ha una scadenza reale, l'8 aprile, e mancano pochissimi giorni per approfittarne. Scopri come e quanto risparmierai!

Cosa cambia concretamente nella vita di tutti i giorni

Pensa a quanto volte hai riaperto una bolletta cercando di capire perché era più alta del mese scorso. Pensa all'effetto che fa accendere il riscaldamento a novembre sapendo che il prezzo del gas potrebbe essere salito senza preavviso. Pensa a quanto sarebbe diverso sapere già a gennaio quanto spenderai a dicembre. Con ENGIE PuntoFisso 12 Mesi il prezzo dell'energia viene bloccato per un anno intero dal momento dell'attivazione: luce a 0,097€/kWh in tariffa monoraria, gas a 0,3665€/Smc. Il mercato può salire quanto vuole — il tuo prezzo resta dov'è. Puoi pianificare le spese di casa, gestire il budget familiare, smettere di incrociare le dita ogni volta che arriva la bolletta. È un cambiamento piccolo sulla carta. Nella vita reale, fa una differenza enorme.

L'elettricità fornita da ENGIE proviene al 100% da fonti rinnovabili. Le bollette arrivano via email, sono leggibili anche dallo smartphone e il pagamento avviene in automatico tramite domiciliazione bancaria: niente code, niente scadenze da ricordare. Tutto il resto si gestisce dall'app o dall'area clienti online. Puoi anche scegliere la tariffa più adatta alle tue abitudini: monoraria se sei spesso a casa, trioraria se consumi di più la sera e nei weekend, quando i costi sono più bassi. E se dovessi cambiare idea entro 14 giorni dalla firma, puoi farlo liberamente — anche se la procedura è già partita. L'8 aprile questa offerta scade. Attivarla oggi richiede dieci minuti.

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