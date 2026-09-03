Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Guide
Notizie
Software
Tutorial
Aree
magazine
About

Luce e gas a prezzo fisso, zero rincari per 12 mesi con Engie

Luce e gas a prezzo fisso, zero rincari per 12 mesi con Engie
Davide Raia
Pubblicato il 3 set 2026
Link copiato negli appunti

Engie è il fornitore giusto per dare un taglio alle bollette di luce e gas e, nello stesso tempo, bloccare il prezzo per un lungo periodo, proteggendosi dai rincari. La promozione da scegliere è Energia PuntoFisso 12 Mesi. 

Questa tariffa blocca il prezzo dell'energia elettrica a 0,1409 €/kWh, con una quota fissa di 72 euro all'anno. In aggiunta, c'è l'offerta gas che prevede un prezzo della materia prima pari a 0,69 €/Smc e una quota fissa di 84 euro all'anno.

L'offerta è attivabile tramite ilsito ufficiale di Engie, accessibile dal box qui di sotto. Per attivare la promo è sufficiente avere a disposizione i dati dell'intestatario e il codice identificativo della fornitura.

Attiva qui l'offerta di Engie

engie offerta

Luce e gas a prezzo fisso con Engie

Ecco le caratteristiche della promo di Engie:

  • Energia elettrica: costo della materia prima pari a 0,1409 €/kWh, con una quota fissa di 72 euro all'anno
  • Gas naturale: costo della materia prima pari a 0,69 €/Smc e una quota fissa di 84 euro all'anno.
  • prezzi fissi e bloccati per i primi 12 mesi dall'attivazione
  • zero costi di attivazione e zero vincoli di permanenza

Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto.

Attiva qui l'offerta di Engie

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Se vuoi aggiornamenti su Internet inserisci la tua email nel box qui sotto:

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Ti consigliamo anche

Luce e gas a prezzo bloccato, l'offerta di settembre di Octopus è quella giusta
Internet

Luce e gas a prezzo bloccato, l'offerta di settembre di Octopus è quella giusta
Prezzo fisso fino a 10 anni, zero rincari su luce e gas scegliendo NeN
Internet

Prezzo fisso fino a 10 anni, zero rincari su luce e gas scegliendo NeN
Luce e gas con 12 mesi a prezzo fisso: lo scudo anti-rincari di fine agosto arriva da Octopus
Internet

Luce e gas con 12 mesi a prezzo fisso: lo scudo anti-rincari di fine agosto arriva da Octopus
Internet all'estero con Holafly, ecco come scegliere l'eSIM giusta per restare connessi
Internet

Internet all'estero con Holafly, ecco come scegliere l'eSIM giusta per restare connessi