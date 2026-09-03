Luce e gas a prezzo fisso, zero rincari per 12 mesi con Engie

Engie è il fornitore giusto per dare un taglio alle bollette di luce e gas e, nello stesso tempo, bloccare il prezzo per un lungo periodo, proteggendosi dai rincari. La promozione da scegliere è Energia PuntoFisso 12 Mesi.

Questa tariffa blocca il prezzo dell'energia elettrica a 0,1409 €/kWh, con una quota fissa di 72 euro all'anno. In aggiunta, c'è l'offerta gas che prevede un prezzo della materia prima pari a 0,69 €/Smc e una quota fissa di 84 euro all'anno.

L'offerta è attivabile tramite ilsito ufficiale di Engie, accessibile dal box qui di sotto. Per attivare la promo è sufficiente avere a disposizione i dati dell'intestatario e il codice identificativo della fornitura.

Luce e gas a prezzo fisso con Engie

Ecco le caratteristiche della promo di Engie:

Energia elettrica: costo della materia prima pari a 0,1409 €/kWh , con una quota fissa di 72 euro all'anno

, con una quota fissa di 72 euro all'anno Gas naturale: costo della materia prima pari a 0,69 €/Smc e una quota fissa di 84 euro all'anno.

e una quota fissa di 84 euro all'anno. prezzi fissi e bloccati per i primi 12 mesi dall'attivazione

zero costi di attivazione e zero vincoli di permanenza

Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto.

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