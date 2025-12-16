Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Luce e gas a prezzo fisso: zero rincari fino a 10 anni con NeN

Con le offerte luce e gas di NeN è possibile attivare soluzioni a prezzo fisso e bloccare i rincari in bolletta: ecco la promo da attivare.
Davide Raia
Pubblicato il 16 dic 2025
Con NeN è possibile bloccare il prezzo di luce e gas per 2 anni oppure, solo per l'energia elettrica, per 10 anni. In questo modo si può ottenere una protezione contro i rincari del mercato all'ingrosso e, nello stesso tempo, ridurre le bollette per evitare aumenti futuri. Per accedere alla promo basta visitare il sito ufficiale di NeN, accessibile qui di sotto. Con il codice PROVACINEN, inoltre, i nuovi clienti che scelgono il fornitore otterranno 36 euro di sconto per fornitura attivata.

Attiva qui l'offerta di NeN

nen luce e gas

Le offerte di NeN

Con Nen è possibile sfruttare diverse offerte a prezzo fisso. Le opzioni disponibili sono le seguenti:

  • Luce | Dieci: prezzo dell'energia pari a 0,106 €/kWh e quota fissa di 9,50 euro al mese; i prezzi sono bloccati per 10 anni
  • Luce | Due: prezzo dell'energia pari a 0,109 €/kWh e quota fissa di 9,50 euro al mese; i prezzi sono bloccati per 2 anni
  • Gas | Due: prezzo dell'energia pari a 0,385€/Smc e quota fissa di 10 euro al mese; i prezzi sono bloccati per 2 anni

Con il codice PROVACINEN, inoltre, ci sono 36 euro di sconto per fornitura attivata in modo da ridurre ulteriormente il costo delle bollette. 

Il fornitore adotta il meccanismo della rata mensile fissa. Si tratta di un sistema molto semplice: all'attivazione bisogna caricare una copia della propria bolletta in modo da poter ottenere il dato sul consumo annuo. Sulla base di questo dato, NeN stimerà una rata mensile fissa per l'utente. La rata sarà poi aggiornata di anno in anno in base ai consumi reali.

Per accedere subito all'offerta basta premere sul box qui di sotto. La promozione in corso è valida solo per un breve periodo. Non ci sono costi di attivazione di alcun tipo e non ci sono vincoli di permanenza per chi sceglie il fornitore.

Attiva qui l'offerta di NeN

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

