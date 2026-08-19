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Luce e gas a prezzo fisso: uno scudo contro i rincari scegliendo Octopus

Con Octopus è possibile bloccare il prezzo di luce e gas per i primi 12 mesi: ecco la promo con cui è possibile proteggersi dai rincari.
Luce e gas a prezzo fisso: uno scudo contro i rincari scegliendo Octopus
Con Octopus è possibile bloccare il prezzo di luce e gas per i primi 12 mesi: ecco la promo con cui è possibile proteggersi dai rincari.
Davide Raia
Pubblicato il 19 ago 2026
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Octopus Energy è la soluzione giusta per attivare un'offerta luce e gas a prezzo fisso, garantendo una protezione dai rincari per i primi 12 mesi, dal momento dell'attivazione. L'offerta proposta dal fornitore, Octopus Fissa 12M, blocca il prezzo a 0,1474 €/kWh per la luce e 0,65 €/Smc per il gas.

In aggiunta, il fornitore garantisce una quota fissa molto contenuta (pari a 6 euro al mese per la luce e 7 euro al mese per il gas). Per accedere alla promozione basta visitare il sito ufficiale di Octopus, qui di sotto.

Le condizioni descritte dell'offerta sono valide fino al 20 agosto. Si tratta di una promo riservata a utenze domestiche che può essere attivata avendo a disposizione i dati dell'intestatario e il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas).

Attiva qui l'offerta di Octopus

octopus energy

Quali sono le condizioni dell'offerta luce e gas di Octopus

Per chi sceglie Octopus, le condizioni di fornitura garantite sono le seguenti:

  • Energia elettrica: costo della materia prima luce pari a 0,1474 €/kWh e costo di commercializzazione di 6 euro al mese
  • Gas naturale: costo della materia prima gas pari a 0,65 €/Smc e costo di commercializzazione di 7 euro al mese

L'offerta prevede prezzi fissi per i primi 12 mesi dall'attivazione e nessun costo di attivazione o vincolo.

Per attivarla basta avere a disposizione:

  • i dati dell'intestatario
  • il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas)
  • le coordinate IBAN per la domiciliazione

Si tratta di una delle soluzioni più complete e interessanti per proteggersi dai rincari e ridurre le bollette di luce e gas nel corso dei prossimi mesi. L'assenza di vincoli permette di cambiare fornitore nel caso in cui i prezzi sul mercato dovessero scendere. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto.

Attiva qui l'offerta di Octopus

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