Luce e gas a prezzo fisso: uno scudo contro i rincari scegliendo Octopus

Octopus Energy è la soluzione giusta per attivare un'offerta luce e gas a prezzo fisso, garantendo una protezione dai rincari per i primi 12 mesi, dal momento dell'attivazione. L'offerta proposta dal fornitore, Octopus Fissa 12M, blocca il prezzo a 0,1474 €/kWh per la luce e 0,65 €/Smc per il gas.

In aggiunta, il fornitore garantisce una quota fissa molto contenuta (pari a 6 euro al mese per la luce e 7 euro al mese per il gas). Per accedere alla promozione basta visitare il sito ufficiale di Octopus, qui di sotto.

Le condizioni descritte dell'offerta sono valide fino al 20 agosto. Si tratta di una promo riservata a utenze domestiche che può essere attivata avendo a disposizione i dati dell'intestatario e il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas).

Quali sono le condizioni dell'offerta luce e gas di Octopus

Per chi sceglie Octopus, le condizioni di fornitura garantite sono le seguenti:

Energia elettrica: costo della materia prima luce pari a 0,1474 €/kWh e costo di commercializzazione di 6 euro al mese

e costo di commercializzazione di Gas naturale: costo della materia prima gas pari a 0,65 €/Smc e costo di commercializzazione di 7 euro al mese

L'offerta prevede prezzi fissi per i primi 12 mesi dall'attivazione e nessun costo di attivazione o vincolo.

Per attivarla basta avere a disposizione:

i dati dell'intestatario

il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas)

le coordinate IBAN per la domiciliazione

Si tratta di una delle soluzioni più complete e interessanti per proteggersi dai rincari e ridurre le bollette di luce e gas nel corso dei prossimi mesi. L'assenza di vincoli permette di cambiare fornitore nel caso in cui i prezzi sul mercato dovessero scendere. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.